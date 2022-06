Fortnite: Darth Vader finden und besiegen – So geht’s

Mit Fortnite Update 21.10 hat Darth Vader endlich seinen Auftritt in Fortnite Season 3 bekommen. Der gefürchtete Obermotz aus Star Wars landet nun zu Beginn einer jeden Runde mit seinen Sturmtrupplern in einem Shuttle auf der Fortnite Insel und sucht als Boss ein mächtiges Relikt, das aus seiner Realität verschwunden ist. Er hat zwar hochwertigen Loot dabei (Darth Vaders Lichtschwert) und wirft 4.000 Erfahrungspunkte bei einem Kill ab, ist aber nicht so leicht kleinzubekommen. Daher verraten wir euch nachfolgend, wo ihr Darth Vader auf der Fortnite Season 3 Map finden und wie ihr ihn besiegen könnt. Fortnite: Darth Vader Inhalt: Fortnite: Alle Fundorte von Darth Vader auf der Season 3 Map

Alle Fähigkeiten von Darth Vader

Darth Vader besiegen – Wie ihr den Boss am besten erledigt

Fortnite: Alle Fundorte von Darth Vader auf der Season 3 Map Seit Patch 21.10 ist der Battle Bus zu Beginn einer Runde nicht mehr allein unterwegs, denn wenige Sekunden nach dem Abflug zischt von hinten eine imperiale Raumfähre der Lambda-Klasse am Schlachtenbus vorbei. Das dreiflügelige Shuttle ist bekanntlich ein gerne benutztes Transportmittel von Darth Vader, mit dem er nun in jedem Fortnite Match an einem sogenannten "Imperialen Landeplatz" landet und als Boss herummarschiert. Die Imperialen Landeplätze sind ebenfalls neu auf der Karte hinzugekommen und an insgesamt fünf Orten auf der Karte zu finden. Zu Beginn einer jeden Runde landet Darth Vader an einem zufälligen "Imperialen Landeplatz" auf der Fortnite Season 3 Map. Wir haben euch die möglichen Landepunkte auf der nachfolgenden Karte markiert. Fortnite: Karte mit Fundorten von Darth Vader. Am besten achtet ihr zu Beginn des Matches darauf, wo das Shuttle mit Darth Vader landet. Der Landepunkt wird übrigens auch beim Anflug durch ein rotes Leuchtfeuer markiert und sobald Darth Vader gelandet ist, wird die Position durch eine blaue Lichtsäule angezeigt (dieselbe Lichtsäule, wie bei einer manuellen Kartenmarkierung). Zu Beginn einer jeden Runde landet Darth Vader mit seinem Shutte an einem zufälligen "Imperialen Landeplatz" auf der Fortnite Map.