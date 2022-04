Fortnite: Die Soundwave-Reihe geht mit Emicida weiter

Am 30.April ist es wieder so weit: Bei Fortnite wird Musik aus der ganzen Welt vorgestellt. Das beliebtee Free-To-Play-Third-Person-Shooter-Spiel hostet die Soundwave-Reihe, die nach den Künstlern Mohamed Hamaki und Tones and I nun den brasilianische Rapper Emicida vorstellt. 72 Stunden lang wird er Spielerinnen und Spieler mit seiner Show unterhalten. Das Event beginnt am 29. April um 23:59 und läuft bis zum 3. Mai.

Wie auch letztes Mal könnt ihr die Soundwave über die passende Entdecken-Kachel aufrufen. Der Rapper aus Brasilien performt nicht nur seine Musik, sondern erzählt auch von seinem Werdegang. Außerdem gibt es ein passendes neues Spraymotiv, die Lobbymusik "Niemals nachlassen" und einen neuen "Triumphal"-Emote, das ihr euch im folgenden Video anschauen könnt: