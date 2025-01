Fortnite: Fans wünschen sich lang ersehntes Feature und Epic erfüllt diesen Wunsch – Diese Items könnt ihr jetzt auch im Battle Royale als Back Bling nutzen

Fortnite hat mit dem neuesten Update für Kapitel 6, Saison 1, ein neues Feature eingeführt. Spieler können nun Instrumente aus dem Fortnite-Festival-Modus auch im Battle-Royale-Modus verwenden. Darüber hinaus sorgen neue Kollaborationen, Spielmodi und kosmetische Inhalte für frischen Wind im Fortnite-Universum sorgen.

Instrumente kommen ins Battle Royale

Instrumente wie Mikrofone und Gitarren können jetzt als Spitzhacken und Rückenschmuck genutzt werden. Die Instrumente kennen Spieler schon aus dem Fortnite Festival. Eine neue Spind-Option namens "Instrumente" erleichtert das Sortieren und Anpassen der Gegenstände, was besonders praktisch für Spieler mit umfangreichen Sammlungen ist. Dieses ersehnte Feature wurde von der Community mit Freude aufgenommen.

Der Reddit-User Sweet_Ad7358 schrieb in seinem Beitrag: "Ich weiß, dass sich viele Leute beschweren, wenn Epic ein Instrument mit einem Kollaborationsskin anbietet, weil es den Preis des Pakets erhöht, und nicht viele Leute spielen Fortnite Festival. Also was wäre, wenn Epic ein anderes Paket mit dem Skin hinzufügen würde, nur ohne das Instrument, so wäre der Preis des Pakets niedriger. Oder wenn Epic die Instrumente aktualisiert, wo man sie als Back Bling tragen kann, so dass es eine Verwendung nicht nur in Fortnite Festival, sondern auch Battle Royale gibt? Meiner Meinung nach würde es mich dazu bringen, mich nicht mehr zu beschweren."

Fortnite-Festival-Modus bietet jetzt Koop-Action

Der Fortnite-Festival-Modus erinnert viele Spieler an Guitar Hero, da hier auch Gitarren-Controller genutzt werden können, um durch verschiedene Songs zu spielen. Habt ihr so einen nicht, könnt ihr auch bei klassischen Controllern oder Tastatur und Maus bleiben. Neben dem musikalischen Gameplay stehen lizenzierte Musikstücke und thematisch passende Kosmetikartikel im Item-Shop bereit.

Zudem bietet der Modus jetzt eine lokale Koop-Funktion, die es Freunden ermöglicht, gemeinsam Songs zu meistern. Kollaborationen mit Künstlern wie Snoop Dogg, Metallica und Lady Gaga machen den Modus zu etwas besonderem.

Das Update bringt zudem neue Inhalte mit sich. Das Hatsune Miku-Crossover ergänzt das Spiel um einzigartige Outfits und Instrumente, die thematisch auf die virtuelle Sängerin abgestimmt sind.

Gleichzeitig erweitert die Godzilla-Kollaboration das Angebot um pinke und blaue Stilvarianten für Godzilla-Cosmetics. Spieler können durch Battle-Pass-Herausforderungen weitere Accessoires wie Gleiter, Wraps und Erntewerkzeuge freischalten.

Dieses Update hat die Fortnite-Community begeistert. Lang ersehnte Wünsche wurden umgesetzt, und die Kombination aus innovativen Features und spannenden Kollaborationen hebt das Spielerlebnis auf ein neues Niveau. Mit Updates wie diesem beweist Fortnite einmal mehr, wie kreativ und anpassungsfähig das Spiel bleiben kann. Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen Epic Games in Zukunft bereithält.