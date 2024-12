Fortnite Festival bleibt euch noch lange erhalten - 2025 und darüber hinaus!

Fortnite Festival gebleitet das Battle-Royale nun schon seit etwas mehr als einem Jahr. Im Dezember 2023 konntet ihr erstmals in den Musikfestival-Modus einsteigen. Und das Rhythmusspiel von Harmonix wird die Fans von Fortnite noch für eine Weile begleiten. Wie Epic Games bestätigt, will der Entwickler Fortnite Festival noch mindestens ein weiteres Jahr unterstützen.

Große Musikfeier am Ende eines erfolgreichen Festival-Jahres

Bis zum heutigen Tag gab es in Fortnite Festival 285 Tracks. Diese sind zur Feier des Jahrestages alle für begrenzte Zeit freigeschaltet. Zugang zu all diesen Liedern habt ihr vom 13. Dezember um 1:00 Uhr bis zum 16. Dezember um 1:00 Uhr. Ihr habt also das ganze kommende Wochenende Zeit, um eure Lieblingstitel auf der Bühne zu performen.

Mit dabei sind Songs von bekannten Künstlern, wie The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish, Snoop Dogg und sogar Metallica. Auf der Fortnite Festival-Hauptbühne und der Battle-Bühne könnt ihr also nochmal so richtig abrocken und das völlig kostenlos.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zusätzlich bringt Epic Games neue Platin-Ikonen-Pakete für einige dieser Künstler heraus, mit denen ihr noch mehr Jam-Songs erhaltet. Diese Künstler sind The Weeknd, Lady Gaga, Billie Eilish und Karol G. Ein neues Jam-Paket für Metallica steht außerdem für euch bereit. Auf der offiziellen Website schreibt Epic Games, dass ihr im vergangenen Jahr "über eine Billion Noten zu Songs von 236 Künstlern und 3,6 Milliarden Jam Loops gespielt" habt.

Statt nur in Erinnerungen zu schwelgen, schaut Epic auch mit euch in die Zukunft von Fortnite Festival: "Auch wenn das erste Jahr von Fortnite Festival jetzt offiziell zu Ende geht, arbeiten die Roadies und die Bühnencrew von Festival bereits fleißig daran, 2025 (und alle folgenden Jahre!) noch größer und besser zu machen! Aber noch ist 2024 ja auch nicht vorbei."

Was ist Fortnite Festival genau? Wie Epic Games beschreibt, ist Fortnite Festival "ein rhythmusbasiertes Spiel", bei dem es gänzlich um die Musik geht. "Fortnite Festival bietet zwei einzigartige Erlebnisse: die Hauptbühne und die Jam-Bühne. In beiden Modi können Spieler mit drei anderen eine Gruppe bilden."

"Auf der Hauptbühne von Fortnite Festival können Spieler Gruppen bilden und einen lizenzierten Soundtrack spielen, der aus internationalen Hits und Fortnite-Originalen besteht. Wählt eine Eingabemethode (Instrument) sowie den Schwierigkeitsgrad und macht euch bereit!"

Zudem bietet Fortnite Festival einen Premiere-Battle-Pass, mit dem ihr kosmetische Gegenstände freischalten könnt. Mit V-Bucks könnt ihr Festival-Pass-Level kaufen, sofern ihr davor den Premium-Belohnungsweg erstanden habt.