Fortnite Final Remix bricht neuen Rekord und bietet emotionalen Tribut an Juice WRLD

Das Fortnite Remix Finale-Event setzt neue Maßstäbe: Mit 14,3 Millionen Spielern gleichzeitig bricht es den bisherigen Konzert-Rekord, der 2020 mit 12,3 Millionen Spielern beim Travis Scott-Event aufgestellt wurde. Millionen weitere Zuschauer verfolgten das Spektakel auf Twitch und YouTube. Ein Mix aus ikonischen Momenten, Star-Power und einem spannenden Ausblick auf die Zukunft begeistert Fans weltweit.

Fortnite-Rekorde und unvergessliche Momente

Der neue Rekord übertrifft auch andere Fortnite-Highlights. 9,8 Millionen Spieler nahmen am Remix-Start im November 2024 teil.

Im Vergleich zu anderen Events von Fortnite:

Remix-Start (November 2024): 9,8 Mio.

9,8 Mio. The Big Bang (Dezember 2023): 10 Mio.

10 Mio. Galactus (2020): 15,3 Mio.

15,3 Mio. Travis Scott (2020): 12,3 Mio.

Das Remix Finale bot eine coole Show für Musik-Fans. Snoop Dogg begeisterte mit einem Freestyle-Auftritt, einem riesigen Mikrofon und einem Kampf gegen den Mecha Team Leader, bekannt aus dem Mecha-vs-Monster-Event von 2019. Eminem erinnerte mit seinem Auftritt an "The Big Bang", während Ice Spice mit einer Kaiju-Performance und einem Rooftop-Durchgang für Highlights sorgte.

Ein emotionaler Tribut an Juice WRLD

Besonders emotional war der Tribut an Juice WRLD, der 2019 verstarb. Seine Performance mit neuer Musik und einer interaktiven Butterfly-Sequenz (eine Hommage an das Butterfly-Event von 2018) wurde von Fans als respektvoll und berührend wahrgenommen. Fans konnten zum Abschluss ein exklusives Musikvideo seines neuen Songs "Empty Out Your Pockets" genießen.

Das Event endete mit einem Ausblick auf Chapter 6: Die Fortnite-Helden Jones und Hope sprangen durch einen Riss in die nächste Spielwelt. Spieler bekamen einen ersten Blick auf die neue, von Japan inspirierte Battle-Royale-Insel. Ein Trailer zeigte zudem, wie ein Shard des Zero Point Dämonen freisetzt, die durch ein Portal entkommen und Chaos anrichten könnten. Dieser Übergang deutet spannende Neuerungen für die kommende Fortnite-Saison an.

Das Remix Finale bringt Rekorde und Vorfreude auf kommende Abenteuer. Für Fans, die das Event verpasst haben, gibt es eine zweite Gelegenheit. Heute Nacht findet eine Wiederholung um 2 Uhr statt.