Fortnite - Gewinnt zum Start von Kapitel 6 Saison 1 das PlayStation 5 Fortnite Cobalt Star Bundle!

Was war das größte Gaming-Event der letzten Zeit? Fortnite! Und damit meine ich nicht, dass Fortnite generell ein Phänomen für sich ist – was popkulturell ohne Frage der Fall ist – sondern das Fortnite Remix Finale. 14,3 Millionen Spieler sind Zahlen, die mit größeren Sport-Events mithalten können. Und da sind es ja „nur“ Zuschauer, in Fortnite ist man ja Spieler und mittendrin.

Und so schaut ihr euch den Cyberspace des Konzertdaseins an, denn das ist ziemlich das, was man sich damals so vorstellte, wenn jemand virtuelle Konzerte sagte und Science-Fiction meinte. Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice und eine Hommage an Juice WRLD wurden vor ein paar Tagen zum Finale der aktuellen Remix-Saison und dem Auftakt zur neuen geboten. Kein Wunder also, dass hier Rekorde geknackt wurden.

Was kommt nach so einem Großereignis, das man auch nur so nennen kann? Nun, all das, was zig Millionen Spieler so lieben. Fortnite Kapitel 6 Saison 1 "鬼 HUNTERS" - Dämonenjäger -, bringt euch auf eine neue Insel, die stark von japanischer Kultur und mystischen Elementen geprägt ist. Die Karte bietet eine spannende Mischung aus traditionellen und modernen Schauplätzen. Von Warrior’s Watch und Flooded Frogs mit ihrer traditionellen Architektur bis zu urbanen Gefechtsgebieten wie Seaport City und den heiligen Stätten von Magic Mosses – die Insel lädt zum Erkunden ein. Über allem schwebt die Bedrohung durch Dämonen, die in den dunklen Ecken lauern und für herausfordernde Kämpfe sorgen.

Die neue Saison führt eine Vielzahl innovativer Waffen und Ausrüstungen ein. Hitscan-Waffen sorgen für präzisere Treffer, und neue Waffen wie das Holo-Tornado-Sturmgewehr und die Wächter-Pumpgun erweitern euer Arsenal. Besonders herausragend sind die neuen Taifunklingen, die schnelles Sprinten ermöglichen, sowie die Oni-Masken, die mit einzigartigen Fähigkeiten wie Feuergeschossen oder Teleportation aufwarten. Ergänzt wird das Gameplay durch mächtige Gegner wie Shogun X, der das Wanderer-Medaillon bewacht, und Nachtrose, die mit ihrem Medaillon automatisches Nachladen ermöglicht.

Zusätzlich bereichern neue Features das Spielerlebnis. Geister, wie die Luftgeister, bringen taktische Vorteile und erzeugen beispielsweise Wirbelwinde, die Spieler in die Luft befördern. Fahrzeuge wie das Rogue Bike-Motorrad und das neue Void Burn-Auto bieten rasante Fortbewegungsmöglichkeiten. Mit vier neuen Parkour-Bewegungen wird das Gameplay dynamischer und vielseitiger. Diese Saison vereint traditionelle japanische Ästhetik mit moderner Action und übernatürlichen Herausforderungen und bietet so ein frisches und fesselndes Spielerlebnis.

Um all das, was war und was jetzt in der ersten Saison des neuen Fortnite-Kapitels los ist, zu feiern, verlosen wir das passendste Paket, was man sich nur so vorstellen kann: Eine PlayStation 5! Die PlayStation 5 ist ein Meilenstein der Gaming-Technologie, mit ultraschneller SSD zaubert sie blitzschnelle Ladezeiten und nahtlose Welten. Der DualSense-Controller revolutioniert das Spielerlebnis mit haptischem Feedback und adaptiven Triggern, die jede Action spürbar machen. Atemberaubende 4K-Grafik und Raytracing sorgen für lebendige, realistische Details, während 3D-Audio den Sound direkt ins Herz trifft. Abwärtskompatibilität bringt PS4-Klassiker ins neue Zeitalter, und an exklusiven Spielen gibt es keinen Mangel.

Natürlich verlosen wir hier nicht nur irgendeine PlayStation, sondern das PlayStation 5 Fortnite Cobalt Star Bundle, zusammen mit dem DualSense Wireless-Controller in der Fortnite Limited Edition. Den gibt es auch noch zwei weitere Male zu gewinnen, dann aber ohne die PlayStation. Mit dem Cobalt Star Bundle bekommt ihr natürlich nicht nur die Digital-Version der PlayStation 5 sondern auch ein ganzes Bundle an Extras im Wert von etwa 5000 V-Bucks, der Fortnite-Währung:

Cobalt Schneefuß-Outfit (mit LEGO-Stil)

Sapphire Stern Rücken-Accessoire

Indigo Inverter Spitzhacke

Verwitterter Schnee Streifen-Lackierung

Cobalt Crash-Schlagzeug

Stellar Spheres Raketenspur

Stellar Spokes Räder

Stellar Velocity Spur

Und 1000 V-Bucks sind auch noch gleich dabei, viel besser lässt es sich ja kaum in Fortnite durchstarten. Damit seid ihr bereit, um die neue Welt eines neuen Kapitels in Fortnite zu erkunden, mit Freunden Spaß zu haben und dann schließlich das nächste große Event live zu erleben.

Die Fortnite Limited Edition DualSense Controller bieten nicht nur all die Vorzüge, die ein DualSense so hat – ergonomische Form, verbesserte adaptive Trigger und haptisches Feedback. Er bietet auch einen einzigartigen Look mit Fishstick, Peely und Illustrationen der Lieblingscharaktere der Fans. Sicher, mit einem normalen DualSense lässt sich Fortnite genauso gut spielen. Aber mit einem, Fortnite DualSense kommt schon vor dem Start des Spiels die richtige Fortnite-Stimmung auf!

Aktuell könnt ihr das Fortnite-PS5-Slim Paket bei Media Markt für 359 Euro kaufen, den Fortnite-DualSense-Controller gibt es ebenfalls hier

Um das PlayStation Fortnite Cobalt Star Bundle oder einen der beiden Fortnite DualSense Controller zu gewinnen, müsst ihr eine Frage beantworten:

Bitte aktviere JavaScript, um dieses Gewinnspiel sehen zu können.