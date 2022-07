Fortnite: Geysir – Alle Fundorte der Wasserfontänen in Season 3

Geysire in Fortnite sind Spielmechanik, die mit Kapitel 3 Season 3 wieder auf die Insel zurückkehren. Ihr könnt sie als eine weitere Möglichkeit für den schnellen Transport ansehen, denn ein ausbrechender Geysir schleudert euch hoch in die Luft und erlaubt es euch, den Fallschirm erneut zu benutzen, um an einer anderen Stelle wieder zu landen. Unter anderem benötigt ihr die Wasserfontänen auch für die Aufgabe "Nutze einen Kugler, eine Seilrutsche und einen Geysir im Verlauf eines Matches". Nachfolgend zeigen wir euch, wo ihr Geysire auf der Fortnite Season 3 Map finden könnt.

Geysire gibt es in Fortnite Kapitel 3 Season 3 nur an einem Ort, nämlich im neuen Gebiet "Reality Falls", das sich entlang des westlichen Randes der Karte erstreckt. Die mit Abstand größte Anzahl a Geysiren findet ihr beim Orientierungspunkt "Schaurige Schlucht" im nördlich/ nordwestlichen Teil von Reality Falls (ein Stück nordwestlich des Realitätsbaums), doch es gibt auch ein paar wenige einzelne Exemplare, die im gesamten Pilz-Areal verteilt sind.

Was ist ein Geysir in Fortnite – So benutzt ihr die Wasserfontänen

Ein Geysir in Fortnite ist – wie sein reales Vorbild in der Natur – eine heiße Quelle, die ihr Wasser in regelmäßigen oder unregelmäßigen Abständen als Fontäne ausstößt. Im Spiel könnt ihr euch auf einen Geysir stellen und die Eruption dazu nutzen, euch (wie bei einer Sprungfläche) hoch in die Luft zu katapultieren, um anschließend mit dem Fallschirm wo anders zu landen.

Fortnite: Ihr müsst euch nur auf einen Geysir stellen und darauf warten, dass er ausbricht und euch in die Luft katapultiert.

Neu ist diese Spielmechanik allerdings nicht, denn Geysire wurden ursprünglich bereits in Kapitel 1 Season 8 eingeführt, jedoch mit Staffel X wieder verschwunden. Die Klombos in Kapitel 3 Season 1 nutzten mehr oder weniger die gleiche Spielmechanik bei ihren Atemlöchern, doch erst mit Fortnite Kapitel 3 Season 3 kehren die Geysire ihn ihrer ursprünglichen Version wieder zurück auf die Karte.

