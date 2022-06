Fortnite: Greifhandschuh finden und benutzen – so geht’s

Mit dem neuen Fortnite Update 21.00 (Hotfix 14) ist der "neue" Greifhandschuh in Fortnite Season 3 hinzugekommen. So neu ist der epische Gegenstand allerdings nicht, denn im Grunde ist es nichts anderes, als Spidermans Handschuhe aus Season 1, die sehr beliebt waren. Folglich könnt ihr euch ab sofort wieder wie Spider-Man von Haus zu Haus (oder anderen hohen Objekten) schwingen und Items zu euch heranziehen. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr die Greifhandschuhe auf der Season 3 Map finden und was ihr damit alles anstellen könnt. Fortnite Greifhandschuh Inhalt: Fortnite Greifhandschuhe Locations – Alle Fundorte von Greifstationen auf der Season 3 Map

So benutzt ihr den Fortnite Greifhandschuh

Fortnite Greifhandschuhe Locations – Alle Fundorte von Greifstationen auf der Season 3 Map Wie schon bei der Vorlage aus der ersten Staffel, könnt ihr auch die Fortnite Greifhandschuhe in Season 3 nicht als Loot auf dem Boden oder in Truhen finden, sondern nur in sogenannten "Greifhandschuh-Werkzeugkästen". Selbige sehen genauso aus, wie die roten Werkzeugkästen, nur, dass sie rosafarben sind und ein weißes Greifhaken-Symbol auf die Vorderseite gepinselt wurde. Die pinken Greifhandschuh-Werkzeugkästen könnt ihr bei den ebenfalls pinken "Greifstationen" finden, die überall auf der Insel verteilt wurden. Fortnite: So sehen die neuen Greifstationen aus, bei denen ihr jeweils 3 Greifhandschuh-Werkzeugkästen mit Greifhandschuhen findet Insgesamt gibt es 10 Greifstationen auf der Karte, an denen ihr bis zu drei pinke Greifhandschuh-Werkzeugkasten mit einem Greifhandschuh findet. Wir haben euch die Fundorte der Greifstationen auf der nachfolgenden Karte markiert. Fortnite: Karte mit Fundorte von Greihandschuhe bei Greifstationen.