Fortnite: Kamehameha finden und Objekte, Autos und Spieler zerstören – So geht’s

Kamehameha in Capsule Corp Kapseln finden Die einfachste und günstigste Methode, um an ein Kamehame Ha heranzukommen, ist sind die Capsule Corp Kapsel. Dabei handelt es sich um eine neue Art von Loot-Kiste, die wie Nachschublieferungen abgeworfen werden und nach einiger Zeit an zufälligen Orten auf der Karte landen. Jeweils drei davon werden zu Beginn jedes Matches und bei jeder weiteren Sturmphase abgeworfen. Ihre Position wird anhand von großen Capsule Corp Kapsel-Symbolen auf der Karte sowie durch große orangefarbene Lichtsäulen angezeigt, sodass ihr sie leicht finden könnt. Natürlich gilt das auch für alle anderen Spieler, rechnet also damit, dass jemand schneller ist als ihr, die Kapsel umkämpft oder sie für einen Hinterhalt benutzt werden.

Kamehameha bei Dragon Ball Verkaufsautomaten oder Bulma kaufen – alle Fundorte Alternativ könnt ihr ein Kamehame Ha auch bei den sogenannten "Dragon Ball Verkaufsautomaten" für 250 Barren kaufen. Die genaue Spawn-Mechanik der Automaten ist bislang noch nicht ganz klar: Es scheint so, als ob es drei feste Spawnpunkte in jedem Match gibt, plus ein paar weitere zufällige Spawnpunkte, die die normalen Waffen-Verkaufsautomaten ersetzen. Wie kommen wir darauf? Bislang haben wir in Rave Cave, beim Pier am östlichen Rufer des Loot Lake und in Rocky Reels zuverlässig Dragon Ball Verkaufsautomaten gefunden. Darüber hinaus sind wir in Coney Crossroads, Shifty Shafts und anderen Orten mit normalen Verkaufsmaschinen-Spawnpunkten auf Dragon Ball Verkaufsautomaten gestoßen, allerdings nicht in jedem Match. Nachfolgend haben wir euch die drei zuverlässigen Dragon Ball Verkaufsautomaten auf der Karte markiert. Kamehameha bei Bulma kaufen Die dritte und letzte Anlaufstelle für ein Kamehame Ha ist Bulma, die als neuer Charakter hinzugekommen ist. Ihr findet sie beim Kame Haus, das sich auf der kleinen Insel am östlichen Kartenrand befinden – am äußersten Rand der großen Bucht von Sanctuary. Sie hat 2x Kamehame Ha im Angebot für jeweils 250 Barren.

Die Werte des Kamehame Ha und wie ihr es benutzt Seltenheit / Qualität: Mythisch

Schaden an Spielern: 100 Punkte bei Einschlag + 40 Punkte pro Tick

Schaden an Spielern: 240 Punkte bei Einschlag + 240 Punkte pro Tick

Strahl-Dauer: 3 Sekunden

Aufladezeit: 3 Sekunden

Cooldown: 15 Sekunden

Munition: 3 Schuss Das Kamehame Ha funktioniert ähnlich wie Iron Mans Unibeam aus Kapitel 2 Season 4: Bei Aktivierung erhebt sich euer Charakter ein Stück in die Luft, lädt das Kamehame Ha für drei Sekunden auf und feuert es anschließend auf den durch das Fadenkreuz anvisierte Ziel ab. Der Strahl wird 3 Sekunden lang angefeuert und fügt erhöhten Erstschaden plus weitere Schadenticks zu. Anschließend landet euer Charakter wieder und ihr könnt das Kamehame Ha erst nach Ablauf der Abklingzeit erneut einsetzen. Nach 3 Anwendungen ist der Gegenstand erschöpft und verschwindet automatisch aus eurem Inventar. Kamehame Ha Tipps und Tricks Beim Abfeuern verzieht der Strahl stark, was das Zielen bei weit entfernten Gegnern nicht einfach macht! Geschweige denn, einen Gegner mit dem Ersteinschlag zu treffen.

Solange ihr das Kamehame Ha aufladet und abfeuert, hängt ihr unbeweglich in der Luft. Ihr lauft daher schnell Gefahr, von anderen Spielern umgelegt zu werden.

Ihr könnt beim und während dem Abfeuern des Kamehame Ha den Strahl lenken, um bewegliche Ziele zu verfolgen oder weitere Ziele zu treffen.

Das Kamehame Ha feuert dann dorthin, wo das kleine runde Fadenkreuz hinzielt, durchdringt gegebenenfalls mehrere Schichten von Strukturen und trifft mehrere Gegner.

Das Kamehame Ha ist auf allen Reichweiten effektiv und hat keinen Falloff-Schaden bei zunehmender Entfernung.

Das Kamehame Ha ist besonders effektiv, wenn ihr euch zuerst mit einem Greifhandschuh hoch in die Luft katapultiert und dort dann den Strahl abfeuert.

Zerstöre Objekte mit einem Kamehame Ha Für diese Aufgabe sollt ihr einfach nur 100 Objekte mit einem Kamehame Ha zerstören. Dabei spielt es keine Rolle, ob es Gebäudewände, Felsen, Bäume, Fahrzeuge, Zäune, Büsche oder sonst was ist. Alles zählt! Wenn ihr die Aufgabe gezielt erledigen wollt, sucht ihr euch am besten einen Ort mit vielen Objekten in einer Reihe aus. Beispielsweise gibt es in Reality Falls sehr viele Bäume und Pilze, die nahe beieinanderstehen. Auch große Gebäude wie die Hochhäuser in Tilted Towers mit vielen Wänden in einer Linie eignen sich gut. Noch schneller geht es mit den Tipps bei "Zerstöre 10 Objekte mit einem einzigen Kamehame Ha".

Füge gegnerischen Spielern Schaden mit dem Kamehame Ha zu Hierzu muss man wohl nicht viel sagen. Sucht ein Kamehame Ha und feuert es möglichst auf Gegner ab, die euch nicht bemerkt haben oder den Strahl nicht kommen sehen, weil sie sich in einem Gebäude befinden. Insgesamt sollt ihr 300 Punkte Schaden anrichten, was mit den drei Aufladungen eines Kamehame Ha leicht möglich sein sollt, solange ihr nicht verfehlt. Wir empfehlen euch das Ganze in der Gruppenkeile zu erledigen, wenn sich viele Gegner an einer Stelle aufhalten.