Fortnite: Alle kaputten Verkaufsautomaten in Season 4 finden

Die kaputten Verkaufsautomaten in Fortnite Season 4 sind die dritte Unterkategorie der Verkaufsautomaten und zudem eine besondere Variante, da sie – anders als alle anderen Automaten – nicht an festen Orten zu finden sind und ein durchmischtes Angebot an Gegenständen verkaufen. Neben der Item-Lotterie spielen die kaputten Verkaufsautomaten ihre größte Rolle bei Aufgaben wie "Kaufe etwas bei einem kaputten Verkaufsautomaten". Wie die beschädigten Blechkisten genau funktionieren, wo ihr kaputte Verkaufsautomaten auf der Fortnite Season 4 Karte finden könnt, welche Items sie verkaufen und wie viel sie kosten verraten wir euch nachfolgend.

Fortnite: kaputte Verkaufsautomaten Inhalt: