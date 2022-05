Fortnite: Mit Xbox Cloud Gaming auf iOS und Android spielen - So geht’s!

Fornite lässt sich jetzt via Xbox Cloud Gaming kostenlos auf iOS- und Android-Geräten spielen.

Damit kehrt Epics Battle Royale auf Umwegen auf beide Plattformen zurück, nachdem Apple das Spiel im Zuge der Streitigkeiten mit Epic aus dem App Store geworfen hatte. Und auch im Google Play Store ist es nicht mehr erhätlich.

Dank Xbox Cloud Gaming könnt ihr es nun aber ohne die jeweiligen Stores auf entsprechenden Geräten spielen. Unser Guide zeigt euch, wie es geht.

Wie spiele ich Fortnite auf iOS mit Xbox Cloud Gaming?

Auf den ersten Blick kann der Prozess etwas kompliziert erscheinen, aber so schwierig ist es in Wirklichkeit nicht. Das Wichtigste zuerst: Ihr braucht kein Xbox-Game-Pass-Abo, um Fortnite über die Cloud spielen zu können. Stellt zudem sicher, dass ihr den Safari-Browser verwende, um Xbox Cloud Gaming auf iOS auf eurem Home-Bildschirm speichern zu können.

Folgt den nachfolgend aufgeführten Schritten und ihr könnt anschließend Fornite auf eurem iOS-Gerät mit Touch-Steuerung oder einem kompatiblen Gamepad spielen.

Via Cloud Streaming spielt ihr Fortnite unter anderem auf iOS.

Schritt 1: Accounts verknüpfen

Ihr müsst euren Epic-Games-Account mit eurem Microsoft-Account verknüpfen, um Fortnite via Xbox Cloud Gaming spielen zu können. Geht auf diese Seite, meldet euch mit eurem Epic-Konto an und wählt die Option, euch mit Xbox Live anzumelden. Gebt anschließend die jeweiligen Login-Daten ein, um euren Gamertag zu verknüpfen.

So stellt ihr eine Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm her.

Schritt 2: Die Xbox-Cloud-Gaming-Seite aufrufen

Da euer Account jetzt verknüpft ist, startet ihr den Safari-Browser auf eurem Gerät und besucht diese Seite. Klickt rechts oben auf das leere Profilbild und meldet euch hier mit eurem Microsoft-Account an.

Schritt 3: Xbox Cloud Gaming zum Home-Bildschirm hinzufügen

Wenn ihr den Safari-Browser verwendet, drückt auf den blauen Share-Button, den ihr unten in der Mitte seht. Scrollt dann nach unten und wählt die passende Option aus, um es dem Home-Bildschirm hinzuzufügen. Gebt der App dann noch einen Namen und wählt "Hinzufügen" rechts oben aus. Die Verknüpfung zu Xbox Cloud Gaming sollte nun wie eine App auf eurem Home-Bildschirm dargestellt werden, ihr könnt sie auch verschieben.

Schritt 4: Fortnite spielen

Zu guter Letzt klickt ihr die eben erstellte Verknüpfung an. Taucht Fortnite nicht auf der Hauptseite auf, klickt das Lupensymbol an und sucht danach. Habt ihr Fortnite gefunden, wählt ihr die Option aus, das Spiel zu starten, was dann via Xbox Cloud Gaming Stream erfolgt. Möchtet ihr künftig spielen, müsst ihr einfach immer nur diesen Schritt durchführen.

Wie spiele ich Fortnite auf Android mit Xbox Cloud Gaming?

Der Download von Fortnite über den Samsung Galaxy Store ist zwar möglich, im Google Play Store ist es aber nicht zu finden. Gut, dass ihr es nun via Streaming spielen könnt. Auch hier ist kein Xbox-Game-Pass-Abo erforderlich, zum Spielen empfiehlt sich aber der Chrome-Browser.

Auch auf Android könnt ihr wahlweise mit Touch-Steuerung oder einem kompatiblen Controller spielen.

Auch auf Android spielt ihr Fortnite via Streaming.

Schritt 1: Accounts verknüpfen

Zuerst einmal müsst ihr euren Epic-Games-Account mit eurem Microsoft-Account verknüpfen, erst dann könnt ihr Fortnite via Xbox Cloud Gaming spielen. Geht auf diese Seite, meldet euch mit eurem Konto an und wählt die Option, euch mit Xbox Live anzumelden. Gebt nun noch die Details eures Microsoft-Kontos ein, um die Verknüpfung abzuschließen.

Hier richtet ihr der Verknüpfung auf dem Startbildschirm ein.

Schritt 2: Die Xbox-Cloud-Gaming-Seite aufrufen

Euer Account ist jetzt verknüpft, nun startet ihr den Google-Chrome-Browser und ruft diese Seite auf. Anschließend klickt ihr rechts oben auf das leere Profilbild und meldet euch hier mit eurem Microsoft-Account an.

Schritt 3: Xbox Cloud Gaming zum Home-Bildschirm hinzufügen

Dieser Schritt ist optional, macht es euch aber in Zukunft einfacher, Fortnite zu starten. Klickt die drei Punkte rechts oben in Google Chrome an, wenn ihr die Seite aufgerufen habt. Nun wählt ihr die Option "Zum Startbildschirm zufügen". Gebt dem Link einen Namen und bestätigt mit "Hinzufügen". Ihr könnt den Link anschließend wie jede App bewegen.

Schritt 4: Fortnite spielen

Wählt den eben erstellten Link oder ruft die Cloud-Gaming-Seite auf, um erneut zu spielen. Findet ihr Fortnite nicht direkt auf der Seite, verwendet das Lupensymbol, um danach zu sorgen. Klickt dann auf "Spielen" und schon könnt ihr via Streaming loslegen. Zukünftig müsst ihr dann nur noch diesen Schritt befolgen.

