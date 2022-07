Fortnite: Sägeblattwerfer finden und benutzen – so geht’s

Mit Fortnite Update 21.10 hat Epic Games den Sägeblattwerfer ins Spiel gebracht - eine neue Waffe, die – wie der Name schon sagt – tödliche Sägeblätter verschießt und auch als Nahkampfwaffe und zum schnellen Sammeln von Materialien benutzt werden kann. Auch bei der einen oder anderen Aufgabe ( Purzelbäume umstoßen ) spielt der Sägeblattwerfer eine Rolle, daher zeigen wir euch nachfolgend, wo ihr einen Sägeblattwerfer in Fortnite Season 3 finden könnt und wie ihr ihn benutzt.

Fortnite Sägeblattwerfer Orte – Alle Fundorte auf der Season 3 Map

Obwohl der Sägeblattwerfer "nur" eine seltene (blaue) Waffe ist, könnt ihr sie nicht wie die meisten anderen Waffen als Loot am Boden oder in Kisten finden. Stattdessen gibt es den Sägeblattwerfer (bislang) nur an einem einzigen Ort auf der Karte, nämlich bei der "Werkstatt" (Chop Shop), die mit Fortnite Update 21.10 hinzugekommen ist. Ihr findet die Werkstatt nordwestlich von Logjam Lotus, nahe dem "Landeplatz" an der nördlichen Küste der Insel.

Fortnite: Karte mit Fundort von Sägeblattwerfern.

In der Werkstatt findet ihr immer über ein halbes Dutzend Sägeblattwerfer – drei bis vier Stück findet ihr stets in der großen Haupthalle (hängen an der Wand oder liegen am Boden) und vier weitere Exemplare findet ihr, wenn ihr die Halle durch die Tür im Osten verlasst.