Fortnite: Schlüssel finden und Tresore öffnen – so geht’s in Season 4

In der neuengibt es wieder, die voller gelber Truhen, blauer Schatzkisten, Nachschublieferungen und weiteren hochwertigen Loot vollgestopft sind. Diesmal benötigt ihr aber nicht einen oder mehrere Mitspieler, um einen Tresor zu knacken, sondern "Schlüssel". Auf dieser Seite verraten wir euch, wie ihr die neuenbekommt, welcher Loot in den Tresoren steckt und wo ihr Niedrigsicherheitstresore und Hochsicherheitstresore auf der Fortnite Season 4 Map finden könnt.

Wo findet man Schlüssel in Fortnite Season 4?

Die neuen Schlüssel für Tresore könnt ihr als Loot am Boden, in Truhen und auch in Vorratslieferungen finden. Die beste Chance, einen Fortnite Schlüssel in Season 4 zu finden, habt ihr aber bei den neuen Chrom-Truhen. Diese silbern glänzenden Schatzkisten gibt es überall dort, wo das Chrom die Karte übernommen hat. Bei Orten mit besonders vielen Truhen-Spawnpunkten wie Herald's Sanctum, Schimmering Shrine, Lustrous Lagoon etc. kommt ihr logischerweise schneller an einen Schlüssel (mehr Truhen = mehr Chancen einen Schlüssel zu finden).

Schlüssel für Tresore könnt ihr in Fortnite Season 4 überall finden, doch in Truhen (insbesondere Chrom-Truhen) habt ihr die höchste Chance.

Aber Vorsicht: Bei den neuen Orten tummeln sich in der Regel extrem viele Spieler, daher lauft ihr schnell Gefahr, über den Haufen geballert zu werden. Geht lieber zu einem anderen benannten Ort mit vielen Truhen (Tilted, Rave Cave, Chonkers Speedway, Synapse Station etc.) wo ihr mehr Ruhe habt.

Alternativ könnt ihr Schlüssel auch von Gegnern erbeuten, sofern sie einen oder mehrere Exemplare bei sich tragen und ihr sie erledigt. Das passiert deutlich häufiger, als man meinen mag. Besonders leicht habt ihr es, wenn ihr einen Tresor findet und euch dort auf die Lauer legt. Früher oder später kommt jemand vorbei und will den Safe knacken. Entweder legt ihr ihn davor um oder nachdem er die Tür geöffnet hat.

Schlüssel verbrauchen KEINEN Waffenslot in eurem Inventar, sondern zählen zu den Ressourcen!