Fortnite Star Wars 2022: Alle Aufgaben und Infos zum Event

Mit dem Fortnite Star Wars Event schließt sich Epic Games den Feierlichkeiten des "Star Wars Day" an. Dieser inoffizielle Feiertag wird von allen Star Wars-Fans am 4. Mai gefeiert – weil "May (Mai) the force be with you" -, in Fortnite geht es schon ab Dienstag, dem 3. Mai 2022 los. Anlässlich dessen werden alte Star Wars-Gegenstände wie Lichtschwerter und Blaster wieder aus dem Tresor geräumt, es gibt extra "Star Wars Aufträge" mit vielen Erfahrungspunkten und dem Banner "Imperium" als Belohnung und jede Menge Star Wars Skin im Shop. Die Details zum Event erfahrt ihr nachfolgend.

Fortnite Star Wars Inhalt:

Fortnite: Alle Star Wars Aufträge und Belohnungen in der Übersicht Ab dem 3. Mai habt ihr zwei Wochen Zeit (bis zum 18. Mai um 06:00 Uhr), um sechs neue Aufträge und ein Bonusziel abzuschließen, die im Rahmen des Star Wars Events in Fortnite hinzugekommen sind. Es handelt sich dabei um relativ einfache Aufgaben, die ihr schnell erledigen könnt. Als Belohnung gibt es für die normalen Aufgaben 30.000 statt der üblichen 20.000 Erfahrungspunkte sowie ein Imperium-Banner als Bonusziel-Belohnung, wenn ihr alle Challenges abschließt. Star Wars Tag-Bonusziel: Schließe die "Star Wars-Tag"-Aufträge ab

Belohnung: Banner "Imperium" Star Wars Tag-Aufträge: Lande bei einem Sturmtruppler-Kontrollpunkt und sei unter den letzten 25 (1x)

Belohnung: 30.000 Saison-EP

Belohnung: 30.000 Saison-EP Schließe eine Kopfgeldjagd von einem Sturmtruppler ab (1x)

Belohnung: 30.000 Saison-EP

Belohnung: 30.000 Saison-EP Blocke mit einem Lichtschwert Angriffe (10x)

Belohnung: 30.000 Saison-EP

Belohnung: 30.000 Saison-EP Füge Gegnern im 30-Meter-Umkreis Schaden mit dem E-11-Blastergewehr zu (1.000 Punkte)

Belohnung: 30.000 Saison-EP

Belohnung: 30.000 Saison-EP Fahre mit einem Fahrzeug von Chonker's Speedwa oder LogJam Lumberyard zu einem Sturmtruppler-Kontrollpunkt (1x)

Belohnung: 30.000 Saison-EP

Belohnung: 30.000 Saison-EP Überlebe Sturmphasen, während du ein Lichtschwert mit dir führst (5)

Belohnung: 30.000 Saison-EP