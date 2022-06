Fortnite: Whiplash mit Geländereifen und Kuhfänger modifizieren – so geht’s

Der Whiplash in Fortnite ist der Name des Sport-/Rennautos, das es neben den drei anderen Automodellen im Spiel gibt. Im Rahmen der wöchentlichen Aufgaben in Woche 1 spielt das Fahrzeug die Hauptrolle beim Auftrag Modifiziere einen Whiplash mit Geländereifen und einem Kuhfänger und zerstöre dann damit Gebäude, daher zeigen wir euch nachfolgend, wo man einen Whiplash in Fortnite finden kann und wie ihr die Aufgabe am schnellsten abschließt.

Fortnite: Whiplash mit Geländereifen und Kuhfänger modifizieren Inhalt: