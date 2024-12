Fortnite wird taktisch und wechselt zur Ego-Perspektive: Neuer Modus Ballistic vorgestellt

Epics Battle Royale Fortnite wird in Kürze taktischer und lässt euch zudem aus der Ego-Perspektive spielen.

Möglich macht es Ballistic, ein neuer kompetitiver und rundenbasierter 5-gegen-5-Modus in der Ego-Perspektive, der am 11. Dezember 2024 an den Start geht.

Neues Spielerlebnis in Fortnite

Zuerst geht es als Early Access an den Start und soll sowohl eure Teamarbeit als auch das individuelle Können auf die Probe stellen. Zum Start gibt es sowohl Ranked- wie auch Unranked-Modi.

"Ballistic startet mit der Skyline-10-Karte, einem Start-Set an Waffen und einer begrenzten Anzahl an Gegenständen", heißt es. "Nach dem Launch werden basierend auf dem Feedback der Spieler Anpassungen vorgenommen und neue Karten, Waffen und Funktionen hinzugefügt."

In Ballistic gibt es ein angreifendes Team und ein verteidigendes Team. Ebenso kann man eines von fünf Flex Gadgets auswählen, das man während des Spiels verwenden möchte.

Den Ablauf beschreibt Epic wie folgt: "Die Angreifer versuchen, ein realitätszerstörendes Rift Point Device an einem von zwei Orten auf der Karte zu platzieren, während die Verteidiger ihr Bestes tun, um zu verhindern, dass das Gerät platziert und gezündet wird. Eine Runde ist beendet, wenn das Rift Point Device explodiert oder eines der Teams vollständig eliminiert ist. Nach 6 Runden wechseln die Spieler die Seiten, sodass die Verteidiger die Chance haben, Angreifer zu sein und umgekehrt. Das Spiel ist beendet, wenn eines der Teams insgesamt 7 Runden gewonnen hat."

Das von euch ausgewählte Flex Gadget könnt ihr kaufen und in jeder Runde zwei davon im Inventar haben. Wenn sie "richtig" verwendet werden, können sie laut Epic "einen großen Einfluss auf den Ausgang einer Runde haben".

Ihr könnt unter anderem etwa mit der Proximity Mine Sprengfallen legen, mit dem Bubble Shield euer Team abschirmen oder mit der Recon Grenade Gegner markieren.

Für die Unranked-Modi bietet man eine "lockere Ballistic-Erfahrung", wobei auch eine Nachbesetzung von Spielern möglich ist, die aus einem Match ausscheiden. In Ranked-Matches ist das nicht der Fall. Ein Spieler, der ein Ranked-Match verlässt, erhält eine Rangstrafe und kann dann für begrenzte Zeit nicht an einem weiteren Match teilnehmen.

"Die Spielersuche in Ranked Ballistic basiert auf dem durchschnittlichen Rang einer Gruppe", teilt Epic mit. "Wir werden das Feedback zur Spielersuche in Ranked Ballistic genau beobachten und bei Bedarf Anpassungen vornehmen."