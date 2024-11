Fortnite zeigt den Trailer zu Chapter 6: Dämonenmasken und feuerspeiende Godzillas

Der Fortnite Chapter 6 Launch-Trailer wurde überraschend frühzeitig veröffentlicht, obwohl die Enthüllung ursprünglich für das Wochenende geplant war. Der Trailer gibt einen ersten Einblick in die neuen Inhalte und Features der kommenden Season, darunter ein Godzilla-Boss, neue Begleiter und eine Japan-inspirierte Map. Chapter 6 startet offiziell nach dem großen Remix-Event.

Gigantische Bosse und niedliche Begleiter

Im Trailer wird ein gigantischer Godzilla-Boss vorgestellt, der als beeindruckender Gegner über die Karte wandert und grölt. Doch Godzilla ist nicht der einzige neue Boss: Spieler dürfen sich auf weitere Kontrahenten wie einen Samurai, eine schwebende Dämonenmaske und sogar eine riesige Schildkröte freuen. Die Vielfalt an Gegnern verspricht spannende Herausforderungen. Zusätzlich führt Chapter 6 niedliche Begleiter ein, darunter ein Jelly-Pet und einen kleinen Drachen, die auf den Schultern der Charaktere sitzen können. Ein weiteres Highlight: Baymax aus Big Hero 6 wird Teil des neuen Battle Pass und bringt das kultige "Balalalala"-Emote mit.

Neuerungen mit einem Touch von Nostalgie

Obwohl Chapter 6 viele Neuerungen bietet, kehren auch bekannte Elemente zurück. Die beliebten Samurai-Schwerter feiern ein Comeback und die Architektur auf der neuen Karte erinnert an den japanischen Biom-Bereich aus Chapter 4. Auch der Godzilla-Boss weckt Erinnerungen an frühere Live-Event-Bosse wie Doctor Doom, bringt jedoch eine einzigartige Feueratem-Mechanik mit. Solche Verknüpfungen können sicher Fans erfreuen, die an den alten Inhalten Freude hatten.

Mit dem Start von Chapter 6 erwartet die Community zudem die Rückkehr des Fortnite OG Mode. Dieser Modus bringt die originale Karte von Fortnite als dauerhafte Ergänzung ins Spiel und bietet sogar einen eigenen Battle Pass. Weitere Details zu Chapter 6 und seinen neuen Inhalten werden für das Wochenende erwartet.

Fortnite Chapter 6 verbindet nostalgische Elemente mit frischen Features wie neuen Bossen, Begleitern und einem stilvollen japanischen Karten-Design. Mit Highlights wie Godzilla, Baymax und der OG-Map setzt das Update auf Vielfalt und sorgt für Vorfreude.