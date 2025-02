Fortnite zeigt alberne Gangster-Gurke im Trailer und sein Hotdog-Sidekick macht es nicht besser - Wirklich cool ist nur Sub-Zero aus Mortal Kombat, der uns über das Ende der Japan-Saison hinwegtröstet

Fortnite zeigt im neuen Trailer zu Kapitel 6 Saison 2 einen neuen Crossover-Charakter. So wie es aussieht, dürfen sich Spieler des Battle-Royales bald über Sub-Zero aus Mortal Kombat freuen. Abseits davon erwartet uns ganz viel kriminelle Energie, rappende Essigkurken und Gangster-Hotdogs. Ja, ihr seid nicht die einzigen, dessen eine Augenbraue irgendwie so skeptisch nach oben gerutscht ist.

Fortnite Genre: Battle Royale

Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS, Android

Release: 21. Juli 2017

Entwickler / Publisher: Epic Games / Epic Games

Die neue Fortnite-Saison wird kriminell

Der Trailer beginnt mit Big Dill, einer saftigen Gewürzgurke auf zwei Beinen, die eine Sturmhaube trägt und ganz viel goldenes Bling-Bling. Und ja, sie beginnt zu rappen und das natürlich nicht allein, denn sein Homie, das Hotdog, wird direkt mit vor die Kamera gezogen. Mit nach hinten gedrehter Cap, Sonnenbrille und schwerer Goldkette passt die Wurst im Brot perfekt neben die Gangster-Gurke. Auch geschmacklich harmonieren die beiden super, oder esst ihr eure Hotdogs etwa ohne den Pepp von ein paar klein geschnittenen Essiggurken?

In der Videobeschreibung kristallisiert sich das leicht kriminelle Thema der neuen Saison langsam heraus. "Plündert die Banken von Fletcher Kane, macht einen Zugüberfall und eine explosive Flucht in Battle Royale Chapter 6 Season 2: Lawless, das am 21. Februar beginnt", heißt es dort.

Das ist mal ein Szenenwechsel, nachdem es in der letzten Season "Dämonenjäger" um Yokai und die japanische Kultur ging. Auch Godzilla und die Fluchmeister aus Jujutsu Kaisen waren Teil dieser Fortnite-Saison.

"Wir bewegen uns von alten Japan-Themen, Dämonen und Godzilla hin zu einem Gurken-Rapper, während mehrere Menschen wegen einer Tasche voller Geld ermordet werden", beschreibt ein Nutzer in den Kommentaren ganz treffend. Von episch, mystisch und ernst, ist jetzt wieder alles verrückt, bunt und besitzt den moralischen Nachgeschmack einer ranzigen Gewürzgurke.

Kommentare wie diese, die auf eine lustige Art und Weise auf den viel zu großen Sprung zwischen den Themen der Saison hinweisen, erhalten Likes im fünfstelligen Bereich. Vom Schrein auf die Straße - ich würde das schon fast als kleines Downgrade wahrnehmen. Aber Japan ist halt auch schwer zu toppen.