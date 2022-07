Forza Horizon 5 Hot Wheels Autoliste: So bekommt ihr alle neuen Wagen

Der Hot Wheels DLC für Playground Games' Rennspiel Forza Horizon 5 beschert euch nicht nur eine neue Spielwiese, sondern auch eine Reihe neuer Autos.

Zusätzlich zu denen im Basisspiel könnt ihr euch also ein paar zusätzliche Fahrzeuge in Forza Horizon 5 verdienen. Welche das sind, zeitlich euch die Hot Wheels Autoliste in diesem Guide. Ebenso verraten wir euch, wo ihr jedes der Autos in Hot Wheels bekommt.

Inhalt:

Wo finde ich die neuen Autos in Forza Horizon 5: Hot Wheels?

Es gibt insgesamt elf neue Fahrzeuge im Hot-Wheels-DLC für Forza Horizon 5. Neun dieser elf Wagen könnt ihr erhalten, indem ihr im DLC Missionen abschließt.

Nachfolgend lest ihr, welche Fahrzeuge neu in Hot Wheels sind und wie ihr sie bekommt.

Fahrzeug Fahrzeugklasse So bekommt ihr ihn 1949 Ford F-5 Dually Custom Hot Rod Klasse B Kapitel 2 im Hot Wheels DLC abschließen

Wheelspin

Mögliche Belohnung in Season-Events, der Festival Playlist oder im Forzathon Shop 1957 Nash Metropolitan Custom Klasse B Kapitel 1 im Hot Wheels DLC abschließen

Wheelspin

Mögliche Belohnung in Season-Events, der Festival Playlist oder im Forzathon Shop 1969 Twin Mill Klasse S1 Wheelspin

Mögliche Belohnung in Season-Events, der Festival Playlist oder im Forzathon Shop 2000 Deora II Klasse A Die Mission "Here we Pro" im Hot Wheels DLC abschließen

In der Autoshow kaufen 2005 Ford Mustang Klasse S1 Kapitel 5 im Hot Wheels DLC abschließen

Wheelspin

Mögliche Belohnung in Season-Events, der Festival Playlist oder im Forzathon Shop 2011 Bone Shaker Klasse A Die Herausforderung "Reach for the Stars" abschließen (Drei Sterne bei allen Gefahrenschildern im Hauptspiel erhalten)

In der Autoshow kaufen 2012 Bad to the Blade (BTTB) Klasse S1 Die Mission "Time to meet the Elite"'im Hot Wheels DLC abschließen 2012 Rip Rod Klasse A Kapitel 3 im Hot Wheels DLC abschließen

Wheelspin

Mögliche Belohnung in Season-Events, der Festival Playlist oder im Forzathon Shop 2013 Baja Bone Shaker Klasse B Startet den Hot Wheels DLC

In der Autoshow kaufen 2018 2JETZ Klasse S1 Kapitel 4 im Hot Wheels DLC abschließen

Wheelspin

Mögliche Belohnung in Season-Events, der Festival Playlist oder im Forzathon Shop 2018 Chevrolet Hot Wheels COPO Camaro Klasse S1 Die Mission "Outside, Inside" im Hot Wheels DLC abschließen

Um die Missionen zu erhalten, die ihr braucht, um die Autos im DLC freizuschalten, müsst ihr im Hot-Wheels-Rang aufsteigen: Von Rookie über Pro, Expert, Elite bis hin zu Legendary.

Habt ihr ausreichen Medaillen durch Haupt- und Nebenmissionen erhalten, schaltet ihr eine Mission im aktuellen frei, die euch auf den nächsten befördert. Rechts oben in jedem Menü seht ihr jederzeit euren Fortschritt bei den Medaillen.

Viel Spaß beim Sammeln aller Fahrzeuge in Forza Horizon 5: Hot Wheels!