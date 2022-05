Angeblich soll Forza Motorsport 8 auch noch für die Xbox One erscheinen.

Bilder, die das beweisen sollen, sind gestern im Subreddit r/gamingleaksandrumours aufgetaucht und sollen von einem Moderator verifiziert worden sein.

Doch noch Last-Gen-Rennen?

Bisher ist das nächste Forza Motorsport lediglich für Xbox Series X und S angekündigt. Wenngleich die bisherigen First-Party-Spiele nach dem Launch der neuen Konsolen auch noch für die One und den PC erschienen.

Wenn die Bilder echt sind, könnt sie aus einem der Closed Tests für das neue Rennspiel stammen. Diese Version könnte auch nur Teil der Tests sein, da Turn 10 angab, lediglich "Teile" des Spiels zur Verfügung zu stellen.

Weitere Meldungen zu Forza Motorsport 8:

Angesichts der bisherigen Cross-Gen-Strategie von Microsoft ist es wohl nicht gänzlich unwahrscheinlich, allerdings hatte Turn 10 zuvor einen großen Generationssprung versprochen. Wie der mit einer Xbox-One-Version zusammenpassen würde, ist eine andere Frage.

"Um die Arbeit an der Physik für alle in die richtige Perspektive zu rücken, sind die Änderungen, die wir von Forza Motorsport 7 bis jetzt vorgenommen haben, umfangreicher als die Änderungen, die wir von Motorsport 4 bis 7 vorgenommen haben", sagte Creative Director Chris Esaki im Sommer 2021. "Es ist also im Grunde ein riesiger Generationssprung, der euch im Spiel erwartet."

Im Sommer 2020 hieß es zur Ankündigung des Spiels, dass es sich in einer frühen Phase befindet. Ein Release-Termin oder -Zeitraum steht bisher nicht fest.