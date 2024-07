Forza Motorsport PC gemoddet: So kannst du die Grafik spürbar verbessern

Der lang erwartete Forza Motorsport enttäuschte bei der Veröffentlichung etwas, da die visuelle Qualität nicht den Erwartungen der Fans entsprach. Versprochene Funktionen wie Ray Traced Global Illumination (RTGI) fehlten und die technische Performance auf dem PC war problematisch.

Digital Foundry erfuhr jedoch kürzlich von einem User namens LJT von einer Mod, die zusätzliche Details, RT-Reflexionen und RTGI hinzufügt. Zudem gibt es Berichte über Verbesserungen der Performance seit der Veröffentlichung des Rennspiels, weswegen Digital Foundry es sich noch einmal angeschaut hat.

Bessere Grafik für Forza Motorsport

Das Aktivieren der Mod ist überraschend einfach: Man muss nur die Einstellungen auf maximale Werte setzen und XML-Dateien in den entsprechenden Ordner auf dem PC kopieren. Für die MS-Store-Version schaut ihr im Ordner \XboxGames\Forza Motorsport\Content\Media\PCFamily\RenderScenerios , für die Steam-Version im Ordner XProgram Files\Steam\SteamApps\Common\Forza Motorsport\Content\Media\PCFamily\RenderScenerios . Dort seht ihr Ordner für jede visuelle Voreinstellung und einen "Visual Target"-Ordner. In diesem finden sich verschiedene XML-Dateien, um die visuelle Qualität des Spiels zu verbessern. Kopiert diese XML-Dateien in den Ultra-Ordner und überschreibt das, was dort vorhanden ist.

Beachtet jedoch, dass diese Mod inoffiziell ist und zu visuellen Artefakten oder Spielabstürzen führen kann. Die Verbesserungen sind nicht in allen Bereichen des Spiels sichtbar, sondern beschränken sich auf das Gameplay.

Mit aktivierter Mod stellte man eine allgemeine Steigerung des Detailgrads, der Sichtweite und der Objektdichte fest. Gras wird beispielsweise nicht mehr als flache Textur dargestellt, sondern in Form dünner Geometrieebenen, die in die Ferne reichen. Diese Verbesserungen sind in vielen Aspekten des Spiels sichtbar: dichtere Wälder, mehr Büsche und Zuschauer. Auch die versprochene RTGI ist enthalten, die die Beleuchtung realistischer und die Szenen lebendiger macht.

RTGI verbessert die Umgebungs- und Bounce-Beleuchtung für alle Gebäude und Details entlang der Strecke, was die Präsentation des Spiels erheblich aufwertet. Es fügt Schatten und reflektiertes Licht hinzu, die die Szenen realistischer und physikalisch sinnvoller machen. Diese Verbesserungen sind beeindruckend, jedoch gibt es noch Probleme mit der Rauschunterdrückung, was zu sichtbaren Artefakten führen kann.

1 of 11 Attribution Verschiedene Vergleiche zwischen den normalen maximalen Einstellungen und der Visual-Target-Mod.

Die Anforderungen dieser Verbesserungen sind erheblich, wobei der Performanceabfall vom Kontext abhängt. Eine RTX 3080 verzeichnete bei aktiviertem RTGI und erweiterter Sichtweite einen Performancerückgang von 27 Prozent. In Cockpit-Ansichten sank die Performance sogar um 40 Prozent. Digital Foundry empfiehlt daher, die Kamera auf einer gewissen Distanz zu halten, um diese Einbußen zu minimieren.

Abseits der Mod hatte man zum Launch außerdem Probleme mit der der CPU-Performance von Forza Motorsport. Die neuen Tests ergaben, dass die PC-Version von Forza Motorsport seit dem Launch eine Reihe von Verbesserungen bei der CPU- und GPU-Performance erfahren hat, was definitiv zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

Zusammengefasst hat Forza Motorsport auf dem PC inzwischen eine gute Performance erreicht. Der Modus "Visual Target" ist zwar anspruchsvoll und hat einige visuelle Probleme, bietet aber dennoch eine verbesserte Detailtreue und RTGI. Laut Digital Foundry besteht das Potenzial, dass Turn 10 in Anbetracht dessen einen neuen "Extreme"-Grafikmodus einführen könnte, der diese Verbesserungen beinhaltet, vorausgesetzt, die Bugs und Probleme mit der Rauschunterdrückung werden behoben. Vielleicht nicht für Mainstream-Rechner von heute, aber für die PC-Technologie von Morgen.