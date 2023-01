Frankreich liebt die Nintendo Switch: Die bisher erfolgreichste Konsole im Land.

Nicht nur in Frankreich erfreut sich die Nintendo Switch großer Beliebtheit. Aber genau dort hat sie nun einen neuen Rekord aufgestellt.

Die Switch ist in Frankreich jetzt die am meisten verkaufte Konsole aller Zeiten.

Nintendo überholt Nintendo

Wie Le Figaro berichtet (via GamesIndustry), wurden seit der Veröffentlichung im Jahr 2017 mehr als 7,09 Millionen Exemplare der Switch in Frankreich verkauft.

Damit hat die Switch den bisherigen Rekordhalter überholt: Nintendos Wii-Konsole. Die lag im vergangenen Jahrzehnt mit 6,3 Millionen Verkäufen auf dem Spitzenplatz.

Dabei geht es, wie Le Figaro anmerkt, alleine um Heimkonsolen, Handhelds wurden bei der Zählung nicht berücksichtigt.

2022 wurden in Frankreich rund 987.000 Exemplare der Nintendo Switch verkauft, was sie zur meistverkauften Konsole in diesem Jahr macht.

Nach Angaben von Nintendo Frankreichs Managing Director Philippe Lavoué war 2022 jede zweite in Frankreich verkaufte Konsole eine Switch. Ein Viertel aller Haushalte besitze nun eine.

Die erfolgreichsten Spiele im Jahr 2022 waren wiederum Pokémon Karmesin und Purpur sowie Pokémon Legenden Arceus, gefolgt von Mario Kart 8 und Nintendo Switch Sports.