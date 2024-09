Nicht mehr auf der Vita gefangen: Action-RPG Freedom Wars Remastered für PC und Konsolen angekündigt

Bandai Namco hat Freedom Wars Remastered angekündigt.

Das Remaster des Action-Rollenspiels, das ursprünglich für die PlayStation Vita veröffentlicht wurde, soll am 10. Januar 2025 für PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo switch veröffentlicht werden.

Kampf ums Überleben

"In der dystopischen Zukunft von Freedom wars Remastered ringt die Menschheit um ihre Existenz", heißt es. "Die Erde ist durch Umweltverschmutzung verwüstet und die Überlebenden hausen in riesigen Gefängnisstädten, den sogenannten Panopticons."

"Aufgrund des Mangels an Ressourcen wird in dieser Welt das Leben selbst als Verbrechen angesehen, sodass jedes Neugeborene sofort eine Haftstrafe von einer Million Jahren erhält. Als 'Sträflinge' können die Gefangenen nur durch gefährliche Einsätze ihre Gefängnisstrafe Stück für Stück verkürzen."

Ihr zieht nun mit euren Dom-Waffen in den Kampf, die euch auch dabei helfen, euch an jeglicher Oberfläche anzuheften. Ebenso könnt ihr euch etwa an Lianen durch die Lüfte schwingen.

Oder anders gesagt: Mithilfe dieser Waffen ist es möglich, sich schnell und flexibel zu bewegen und Feinde zu überwältigen. Mit den Ressourcen, die ihr von besiegten Gegnern erbeutet, verbessert ihr anschließend wiederum eure Kampfausrüstung.

Das Panopticon ist wiederum eine eigenständige Instanz in der Spielwelt von Freedom Wars Remastered. Ihr müsst lernen, euch in der Gefängnisumgebung zurechtzufinden. Indem ihr freiwillige Kampfeinsätze absolviert, erhaltet ihr Berechtigungspunkte. Diese setzt ihr ein, um bei den Cyborgwächtern neue Rechte einzufordern.

Bei diesen Wächtern handelt es sich wiederum um vollständig anpassbare Begleiter, die euch im Kampf folgen und währenddessen ein wachsames Auge auf euch haben.

Und das alles müsst ihr nicht zwingend alleine tun, denn es gibt auch einen Online-Koop-Modus. Hier könnt ihr mit bis zu drei Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf die Jagd gehen, während ihr im Singleplayer-Modus mit KI-Begleitern unterwegs seid.

Auf den neuen Plattformen bietet Freedom Wars Remastered laut Bandai Namco eine verbesserte Grafik mit überarbeiteten Texturen und 4K-Auflösung sowie 60 fps. Außerdem wurde das Waffensystem optimiert und es gibt neue Schwierigkeitsgrade.