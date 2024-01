Freut ihr euch auf Rise of the Ronin für PS5? Sony hat jetzt ein Geschenk für euch.

Sony bietet euch derzeit ein kleines Geschenk zum kommenden PS5-Titel Rise of the Ronin an.

Ihr könnt euch insgesamt sechs verschiedene Avatare für euren PSN-Account gratis sichern.

Wo gibt es die Avatare?

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, die Produktseite des Spiels auf der PlayStation-Webseite zu besuchen.

Scrollt dort ein wenig nach unten, bis zum Bereich "Fraktionen der Bakumatsu-Zeit" und ihr könnt zwischen drei Fraktionen hin und her schalten, wobei ihr jeweils zwei Charaktere zu Gesicht bekommt.

Unter diesen Charakteren seht ihr wiederum jeweils einen Button mit "Melde dich an, um dir deinen Avatar zu holen". Loggt euch dann mit eurer PSN-ID ein, wenn ihr sie haben wollt.

Seid ihr eingeloggt, kehrt zurück und klickt nun auf "Hol dir deinen Avatar", woraufhin ihr einen Code zum Einlösen erhaltet.

Rise of the Ronin erscheint am 22. März 2024 für die PlayStation 5.