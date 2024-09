Frostpunk 2 im Test: Weil die politische Lage noch nicht angespannt genug ist...

Etwas geradliniger, aber spannender und edel präsentierter Städtebau gegen ständige Ressourcenknappheit. Interessant ist das Handeln mit politischen Interessen.

Aber ich wollte doch nur Gutes tun! Als mich eine Mutter anflehte, ihren kranken Sohn besuchen zu dürfen, habe ich eine Gesetzesänderung durchgewunken, die es gesunden Eltern erlaubt, unter Quarantäne gestellte Kinder zu besuchen. Einige Zeit später erhielt ich dann die Nachricht: Der Sohn hat überlebt! Er werde nun nach Hause entlassen – um gemeinsam mit seinem Vater um die von ihm angesteckte und inzwischen verstorbene Mutter zu trauern.

Frostpunk 2 Release: 20. 09. 2024

Plattformen: PC, PS5, Xbox Series S/X

Getestet auf: PC

Entwickler: 11 bit Studios

Publisher: 11 bit Studios

Das sind Geschichten, zwei Absätze lange Episoden vielmehr, die man in Frostpunk 2 erlebt. Die man selbst kreiert, wenn man als Statthalter von New London Entscheidungen trifft. Und es sind natürlich sehr ähnliche Geschichten wie die, die man im Vorgänger bereits erlebt hat. Nur dass die Stadt diesmal um einiges größer ist und auch das Umland eine stärker tragende Rolle spielt. Und dass man viele dieser Entscheidungen mit einem Rat aushandeln muss, dessen Mitglieder sehr unterschiedliche Interessen vertreten.

Die Einen so, die Anderen so

Da sind zum Bespiel die Glaubenshüter mit ihrem starken Drang nach Traditionen beziehungsweise dem, was sie als natürliche Ordnung ansehen. Sie sind die großen „Freunde“ der Wegweiser, die stattdessen mit Logik und Vernunft eine moderne Welt erschaffen wollen. Und jedes Gesetz, das man erlässt, jede Forschung, die man durchführt, jede Entwicklung in der Stadt und jede Entscheidung, die man trifft, wirken sich auf die Befindlichkeiten der verschiedenen Fraktionen aus.

Könnte mir das egal sein? Klar! Als die Wegweiser noch eine kleine Fraktion waren, zu der sich nicht einmal zehn Prozent der Bevölkerung bekannten, habe ich sie praktisch ignoriert. Hin und wieder habe ich mal Gesetz erlassen, das ihren Vorstellungen entsprach, habe ihnen Geld gespendet oder ihnen gar einen Gefallen getan, indem ich eine von ihnen gewünschte Technologie erforschen ließ. Ich musste die später ja nicht gleich oder überhaupt einsetzen.

Aber irgendwann konnte ich mir diese kleinen Gefallen nicht mehr leisten. Die extreme Kälte, Nahrungsmangel, eine schwache Industrie und meine sehr unpopuläre frühere Entscheidung, den Generator ausschließlich mit Öl zu betreiben, sorgten für große Unruhe in der Bevölkerung. Und nur, solange die Glaubenshüter quasi meine besten Freunde sind, besänftigen sie mit ihrer passiven Fähigkeit diese Spannungen. Auf der einen Seite musste ich als mit Engelsaugen um Zuneigung kämpfen, auf der anderen eiskalt Absagen erteilen.

Mir war klar, dass das irgendwann zu Problemen mit den Wegweisern führen würde. Dafür gab es schließlich klare Anzeichen; Frostpunk 2 nennt sie Eifer und meint damit die gesteigerte Protestbereitschaft besonders wütender Mitglieder. Um auf deren drohenden aktiven Widerstand vorbereitet zu sein, habe ich daher Wachtürme errichtet sowie Gesetze auf den Weg gebracht, um das Rekrutieren von Wachtrupps zu erleichtern. Ich hätte die dafür benötigten Ressourcen gerne in eine effektivere Produktion oder andere Bereiche gesteckt. Aber mir blieb doch nichts anderes übrig! Immerhin: Die Proteste konnte ich dadurch schnell niederringen.

Kein ganz normaler Städtebau

Und wie hätte ich zuvor auch anders reagieren sollen, als es keine Kohle mehr gab? Das Nutzen thermischer Energie war ja noch gar nicht erforscht. Da erschien mir das Umstellen des Generators auf Öl als einzige Möglichkeit, das Überleben Aller zu sicher. Dass ich dann sogar einer Gruppe Außenseiter etliche Tonnen Öl schenken konnte, weil die damit drohten, sonst meine Siedlung zu überfallen… Glück im Unglück!

Später kam ich sowieso nicht mehr umhin, sogenannte radikale Ideen erforschen – was nichts anderes bedeutet, als dass eine Fraktion einer solchen Idee sehr zugetan ist, sie von den anderen aber verurteilt wird. Die Ressourcen sind immer knapp, unregelmäßige Schneestürme machen die ohnehin tödliche Kälte zu einer katastrophalen Bedrohung und so ganz nebenbei muss ich auch die Gesundheit, Bildung und öffentliche Ordnung im Auge behalten. New London muss sich deshalb ständig weiterentwickeln. Und je mehr das geschieht, desto mehr spalten sich daran die Geister.

„Ideen“ nennt Entwickler 11 bit die Forschungsprojekte übrigens deshalb, weil man damit nicht nur Technologien freischaltet, sondern auch Handlungsoptionen und Gesetze. Um reinen Städtebau geht es in Frostpunk 2 schließlich nicht. Im Mittelpunkt steht vielmehr dieses Tauziehen politischer Interessen mit dem strategischen Ausbau eines möglichst effizienten wirtschaftlichen Kreislaufs. Dabei sind grundlegende Ressourcen fast immer Mangelware, weshalb man sich oft zwischen dem akuten Überleben und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Folgen entscheiden muss.

Geradlinig, aber vielseitig

Nun entstehen besonders in den ersten Stunden meist sehr ähnliche Städte – im freien Spiel siedelt man ja nicht nur im New London der Kampagne, sondern an verschiedenen vorgefertigten Schauplätzen, wobei man die dort verfügbaren Ressourcen ebenso mitbestimmt wie die siedelnden Fraktionen. An der Art und Weise, wie man verschieden genutzte Bezirke (Wohnen, Ressourcenförderung, Nahrungserzeugung, Industrie und Logistik) anlegt, ändert das aber wenig und abgesehen vom Bau leistungssteigernder Gebäude sowie dem Verschieben einzelner Parameter (etwa die Anzahl der in einem Bezirk tätigen Arbeiter) ist der ökonomische Handlungsspielraum auch überschaubar.

Trotzdem ist das Bewältigen des ständigen Mangels eine spannende Aufgabe, zumal man dabei recht häufig auf fluktuierende Ausprägungen dieser Herausforderung reagieren muss. Hinzu kommen Expeditionen ins Umland der Siedlung, über die man neue Einwohner oder Materialien gewinnt und manchmal gar Außenposten mit besonderen Eigenheiten entdeckt, an denen man ebenfalls siedeln kann. Im Rahmen der Kampagne bin ich so zum Beispiel auf eine Areal gestoßen, das meine gesamte Ölförderung übernimmt. Das sind wichtige Bausteine der Stadtentwicklung, die dadurch immer vielseitig bleibt, ohne sich bei ihren einzelnen Aspekten im Detail zu verlieren.

Und spätestens mit den radikalen Ideen drückt man seinem Tun als Statthalter dann tatsächlich seinen eigenen Stempel auf, was sich vor allem in der Gestaltung der Gesetze widerspiegelt. Für mich macht das viel aus. Denn 11 bit richtet diese Fragen natürlich auch an euch: Welche Gesellschaft wollt ihr erschaffen? Wie wägt ihr ab, wenn es ums nackte Überleben auf der einen Seite und das Erzielen eines gesellschaftlichen Ideals auf der anderen geht?

Frostpunk 2 ist derzeit ausschließlich digital erhältlich, und zwar sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store und bei Microsoft, wo es unter anderem im Game Pass enthalten ist. Die reguläre Version kostet knapp 45 Euro – eine Deluxe Edition, die unter anderem drei für die Zukunft geplante Downloadinhalte sowie drei Tage früheren Zugang umfasst, gibt es bei allen Anbietern für regulär knapp 75 Euro. Die Umsetzungen für PlayStation 5 und Xbox Series S/X werden zu einem späteren, derzeit noch nicht genannten Zeitpunkt veröffentlicht.