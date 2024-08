Dinos und Raumschiffe in Frostpunk 2? Mod-Support zum Launch bestätigt, wird einfacher

Die 11 bit Studios haben angekündigt, dass Frostpunk 2 direkt zum Launch über Mod-Support verfügt.

Das Spiel wird mit einer Beta-Version des Modding-Tools Frostkit ausgeliefert.

Liegt der Community am Herzen

"Mod-Unterstützung, besonders was die Kreation von eigenen Maps und Szenarien betrifft, ist seit dem Launch von Frostpunk im Jahr 2018 ein Thema, das der Community sehr am Herzen liegt", heißt es. "Dem Originalspiel und seiner Ingame-Engine waren damals aber recht enge Grenzen gesetzt."

Durch den Wechsel zur Unreal Engine in der Fortsetzung ändert sich das jedoch.

Das Modding-Tool entstand in Zusammenarbeit mit mod.io und lässt euch eigene Maps erstellen, diese mit eigenen Gebäuden ausstatten und Städte in eigenen Szenarien weiterentwickeln.

"Die Beta-Version gibt Nutzern von Anfang an Zugriff auf die meisten Features des Tools, allerdings werden diese Stück für Stück basierend auf Community-Feedback verbessert. Das Entwicklerteam wird daraus ableiten können, was gut läuft und was verbesserungsbedürftig ist. Das Tool wird noch vor Release in einer Closed Beta mit ausgewählten Mitgliedern der Modding-Community getestet."

Frostpunk 2 erscheint am 20. September 2024 für PC. Die Konsolenversion für Xbox Series X/S wird später veröffenticht. Zum Launch kommt das Spiel in den Game Pass.