Frostpunk 2: Neue Videoserie versorgt dich mit detaillierten Infos zum Spiel

Die 11 bit studios haben eine neue Videoserie zum kommenden Frostpunk 2 gestartet.

Unter dem Titel "City Unbound" will man euch bis zum Release zusätzliche Informationen über das Spiel liefern.

City Unbound blickt hinter die Kulissen von Frostpunk 2

Das Ganze ist als siebenteilige Serie konzipiert, die unter anderem Interviews und neues Gameplay-Material umfasst.

"Jede Episode bietet einen detaillierten Einblick in die Stärken und einzigartigen Aspekte dieser ehrgeizigen Fortsetzung, wie z.B. die Erweiterung von New London in großem Ausmaß und die Erforschung der Auswirkungen des Endes der autoritären Herrschaft des Captains 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels", heißt es.

Hier ist die erste Episode:

Ebenso erfahrt ihr mehr über den Ideenbaum und den Zeitgeist, der davon geprägt wird, wie ihr mit den einzelnen Fraktionen umgeht.

"Da die Fraktionen eines der wichtigsten neuen Features sind, werden sich die Entwickler auch darauf konzentrieren, wie der Rat arbeitet, wo sich politische Machenschaften abspielen und wie man die frostige Lande von der eisigen Wildnis zurückerobern kann."

Frostpunk 2 erscheint am 20. September 2024 für den PC und kommt zum Launch in den PC Game Pass. Der Konsolen-Release erfolgt später.