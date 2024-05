Frostige Zeiten für die Radeon RX 7700 XT: Frostpunk 2 Edition angekündigt!

In Zusammenarbeit mit Sapphire veröffentlichen die 11 bit Studios eine Sonderedition der Grafikkarte AMD Radeon RX 770 XT zu Frostpunk 2.

Dementsprechend orientiert sich das Design dieser Frostpunk 2 Edition auch am Spiel.

So sieht die Grafikkarte aus

Soll heißen: Die Lüfterhaube wurde "frostig-weiß" gestaltet, während die Rückwand "Öl-schwarz" ist und mit rostigen Akzenten versehen wurde.

Hier könnt ihr ein Bild der Frostpunk 2 Edition sehen:

So sieht die Frostpunk 2 Edition aus.

Abseits der Grafikkarte selbst umfasst die Frostpunk 2 Edition noch einen PC-Code für die Deluxe Edition des Spiels.

Außerdem erhaltet ihr drei Pins und drei Keyboard-Keycaps, ebenso einen Keycap-Puller. So sehen die Pins und Caps aus:

Pins und Keycaps der Frostpunk 2 Edition.

"Wie die eisigen Winde in den Straßen von New London, sorgt die Tri-X-Cooling-Technologie der Grafikkarte dafür, dass die drei weißen Lüfter für leise und effiziente Kühlung sorgen", heißt es. "Dafür erzeugen sie eine doppelte Schicht an abwärts gerichtetem Luftdruck. Die Architektur des neuesten AMD RDNA 3 Chiplets bietet Performance in selbst den ungemütlichsten Realitäten, mit einer starken Gaming-Performance in AAA-Titel bei Quad HD-Resolution."

Frostpunk 2 erscheint am 25. Juli 2024 zuerst für PC und wird zum Launch im PC Game Pass verfügbar sein.