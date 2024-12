Frostpunk-Entwickler 11 Bit Studios stellt narratives 10,65-Millionen-Euro-Projekt ein

Das polnische Studio 11 Bit Studios, bekannt für den Erfolgstitel Frostpunk, hat die Entwicklung seines Projekts mit dem Codenamen Project 8 nach sechs Jahren eingestellt. Das narrativ orientierte Konsolenspiel sollte ein mutiger Schritt in neue Bereiche werden, scheiterte jedoch an Entwicklungsproblemen und einem sich wandelnden Marktumfeld, wie das Unternehmen mitteilt.

Projekt scheitert an Entwicklungsproblemen

Project 8 wurde 2018 gestartet und war als storybasiertes Konsolenspiel konzipiert. Mit einem Budget von über 48,4 Mio. Zloty, das sind ungefähr 10,65 Millionen Euro, war es eine der größten Investitionen des Studios. Trotz spürbarer Fortschritte in einigen Bereichen blieb die Entwicklung jedoch schwierig. "Mehrere kritische Aspekte des Spiels und seines Entwicklungsprozesses blieben trotz mehrfacher Wiederholungen problematisch", erklärte das Studio in einem Statment. Verzögerungen und steigende Kosten führten letztendlich dazu, dass das Management Zweifel an der Qualität und Profitabilität des Projekts hegte.

"Unsere Vision für Project 8, das unser erster Titel speziell für Konsolenspieler sein sollte, war kühn und aufregend", sagt Przemysław Marszał, Vorstandsvorsitzender von 11 Bit Studios.

Einstellung bringt personelle Konsequenzen

Die COVID-19-Pandemie erschwerte zudem die Stabilisierung des Teams. Schließlich führte eine Überprüfung des Fortschritts zu der Erkenntnis, dass weitere Verzögerungen und Budgeterhöhungen nötig gewesen wären, um ungelöste Probleme zu beheben. Das Studio entschied sich daher, das Projekt einzustellen.

Die Einstellung hat auch personelle Konsequenzen. Während mehr als die Hälfte des Teams auf andere Projekte wie Frostpunk 2 und The Alters umverteilt wurde, kam es zu Entlassungen. Betroffene Mitarbeitende erhielten Abfindungen, psychologische Unterstützung und Hilfe bei der Jobsuche. Die Gaming-Branche verzeichnete 2024 bisher rund 14.600 Jobverluste, was die Herausforderungen für Entwickler in einem sich wandelnden Markt unterstreicht.

Trotz des Rückschlags bleibt 11 Bit Studios optimistisch und konzentriert sich auf kommende Projekte. Project 8 zeigt, wie schwierig es selbst für erfahrene Studios ist, sich an den dynamischen Markt der Spielebranche anzupassen.