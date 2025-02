Für alle Evoli-Fans: Pokémon bringt neue Küchenkollektion mit Schürze und Ausstechern mit dem knuffigen Maskottchen - Wie ihr an die neue Ware kommt, ist eine andere Sache

Nicht nur Pikachu hat jede Menge Fans. Auch Evoli aus Pokémon ist wahnsinnig beliebt. Das kleine, flauschige Tierchen mit den langen, stehenden Spitzohren sieht einem Fuchs recht ähnlich. Knuffig, plüschig, süß. Ein perfektes Pokémon für jede Menge Merch. Das Pokémon Center veröffentlicht deshalb jetzt eine neue Küchenkollektion, bei der Evoli die Hauptrolle spielt.

Neue Küchenhelfer für Evoli-Fans

Insgesamt neun neue Artikel sind im Shop von Pokémon Center zu finden. Zwischen 19,99 Dollar und 59,99 Dollar kosten die putzigen Küchenhelfer. Mit dabei ist ein Schneidebrett aus Holz, das Pikachu und Evoli von hinten zeigt, wie sie nebeneinander sitzen. Zudem gibt es Silikonausstecher für Pfannkuchen in Evoli-Optik und ein Metallausstecher-Set für Plätzchen, die Evoli und weitere Pokémon zeigen, sowie eine blaue Evoli-Keramikschüssel.

Eine süße Auswahl an Küchenutensilien mit Evoli-Design.

Und wer an die Küche denkt, kommt an Backhandschuhen, Topflappen, Schürze und Küchentüchern nicht vorbei. Sie alle gibt es in einem dunkelblauen Design mit braunen Akzenten und ganz vielen flauschigen Evolis darauf.

Vor einigen Wochen hatte ich das Vergnügen, in Sapporo, Japan, das erste Mal selbst ein Pokémon Center zu betreten. Wenn man sie alle fangen will, dann dort. So viele Pokémon-Kuscheltiere auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen. Und die Qualität des Merchs dort habe ich als erstaunlich gut empfunden. Nun ja, warum ich euch das erzähle?

Leider gibt es in Deutschland, geschweige dee EU, kein Pokémon Center. Wer also die neuen Evoli-Küchenhelfer haben will, muss diese Gegenstände vor Ort einsammeln oder sie sich in die USA, nach Kanada oder nach England schicken lassen. Und in Japan gibt es ja auch noch die physischen Stores.

Zumindest für alle, die in den Pokémon-Center-Regionen wohnen, Verwandte und Freunde losschicken können, oder dort Urlaub machen, gibt es eine realistische Möglichkeit, die neuen Items nach Hause zu holen. Wart ihr schonmal in einem Pokémon Center und wie war eure Erfahrung dort?