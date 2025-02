Für Apex Legends in Japan: ALGS-Finale endet im Winterwunderland und es war absolut zauberhaft - Von Metalbands, Schneeskulpturen und anderen schweren Geschützen

Schon bei der Landung am Flughafen wurde mir bewusst, dass diese Apex Legends Global Series etwas Besonderes werden würde. Von der Landebahn aus hatte ich einen wundervollen Ausblick auf die durch den Sonnenuntergang in rosa getauchten Berge. Sapporo mag kalt sein, aber die Stadt ist dennoch wunderschön. Oder gerade deshalb? Immerhin lag hier mehr Schnee, als ich in den letzten Jahren bei uns in Deutschland erblickt habe. Ein Winterwunderland, in das Respawn die über 32.000 Zuschauer des Events diesmal geführt hat.

Vom glitzernden Schnee verzaubert

Statt im wärmeren und deutlich bekannteren Tokyo hat es die Meisterschaft ins nördliche Sapporo in Hokkaido verschlagen. Wieso eigentlich? Das habe ich Monica Dinsmore, Senior Director für Esports Brand und Marketing bei EA, gefragt. “Wir wollten schon lange nach Japan und die ALGS zu unseren fantastischen Fans hier bringen”, sagt sie. “Und als wir anfingen, die möglichen Austragungsorte zu besichtigen, kamen wir nach Sapporo und die örtlichen Behörden rollten quasi den roten Teppich für uns aus. Sie haben uns so freundlich empfangen und waren so aufgeregt, mit uns zu sprechen und haben uns sehr unterstützt. Wir waren überwältigt von der Art und Weise, wie sie uns willkommen geheißen haben und mit uns bei all diesen tollen Aktionen zusammenarbeiten wollten. Es war also beinahe ein No-Brainer herzukommen. Und das Winterfest zu begleiten, ist auch super cool.”

Diese drei eisigen Schmuckstücke wurden am ersten ALGS-Tag fertiggestellt.

Nur wenige Tage nach dem ALGS-Finale findet in Sapporo das Schneefestival statt, bei dem viele beeindruckende Eisskulpturen in den Parks der Stadt ausgestellt werden. Und nicht nur dort. Auch Respawn hat sich gedacht, dass sie passend zur Jahreszeit drei Meter hohe Eisskulpturen von einigen eurer liebsten Legenden anfertigen lassen, um sie für die Fans auszustellen. Am ersten Tag konnte ich sogar beobachten, wie die Eiskünstler die riesigen Eisblöcke mit Kettensägen bearbeiteten. Ein wirklich verrückter Anblick, genau wie der meterhohe Schnee. Generell Schnee. Wann habt ihr sowas das letzte Mal bei uns in Deutschland gesehen? Ich konnte meinen Arm bis zum Ansatz in die Schneehaufen stecken. Zum Glück war es in der Arena kuschelig warm.

Ein "Liebesbrief" an die japanischen Fans

Den weiten Weg aus Europa haben nur wenige Fans auf sich genommen. Im Daiwa House Premist Dome, wo die Profis gegeneinander antraten, ist an den ersten Tagen nur wenig los. Die riesige Halle ist am ersten Tag nicht einmal halb gefüllt, dafür reicht die Schlange für den Merch-Stand eines der beliebtesten japanischen Teams, Fnatic, durch den gesamten und bisher größten Fan-Bereich. Hier gab es passend zum Austragungsort kleine Gacha-Maschinen mit kleinen Apex-Legends-Sammelfiguren, einen Greifautomaten und einen riesigen Spielbereich mit 60 Plätzen.

Platziert wurde dieser Bereich direkt hinter der Bühne. Die Arena war also in zwei Hälften geteilt. Einmal der Ort, an dem die Teams im Scheinwerferlicht um den Einzug ins Finale kämpften und einmal den Fan-Bereich, den die Besucher jederzeit aufsuchen konnten, um kleine Goodies einzusammeln, Gewinne abzustauben, an Aktivitäten teilzunehmen, Meet and Greets zu besuchen oder Merch zu kaufen. Erreichbar war der Bereich nur über mehrere große Treppen. Für meine Lungen hat es sich eher wie ein Halbmarathon angefühlt. Aber was tut man nicht alles, um die coolen Cosplayer zu sehen und den Fans dabei zuzusehen, wie sie erfolglos versuchen, eine Lifeline-Figur auf einer Greifarmmaschine zu holen?

“Das Event ist sehr an die Kultur angepasst”, sehr sagt Monica Dinsmore, Senior Director für Esports Brand und Marketing bei EA. “Sie haben uns dabei geholfen, sicherzustellen, dass wir die lokalen Gemeinschaften einbeziehen.” Und nicht nur rund um die Arena ist das Apex-Fieber ausgebrochen. Auch am Flughafen konnte ich Werbung für das Event entdecken, und in einem Einkaufszentrum gab es sogar ein Kleidungsgeschäft, das eine exklusive Apex-Legends-Kollektion angeboten hat. Monica erzählt: “Ihr wärt schockiert, wie viele Begegnungen wir auf der Straße mit Taxifahrern, Barkeepern, Restaurant- und Hotelangestellten hatten, die Apex-Fans sind und sich freuen, dass wir hier sind.”

Die japanische Apex-Community ist für Respawn von besonderem Stellenwert. “Japan hat eine der größten Spielerbasen für das Game und eine der größten Fangemeinschaften für Esports. Deshalb war es für uns so wichtig, hierherzukommen und eine Art Liebesbrief an unsere japanischen Fans zu schreiben”, erklärt Dinsmore. Auch die Live-Show ist ausschließlich auf Japanisch verfügbar. Was für mich die Arbeit minimal erschwert hat, war für den Großteil der Fans hier eine absolute Bereicherung. Für Fans auf der heimischen Couch gibt es ja immer noch die Watchparties in vielen weiteren Sprachen, so will Respawn “das G in ALGS bewahren”, wie es Dinsmore so schön sagt.

Japanische Metalband stimmt auf die heißen Turniertage ein

Sowohl der Fanbereich als auch die Halle wurde jeden Tag voller und vor der Halle bildeten sich absurd lange Schlangen, die bis zur nächstgelegenen Bahnstation reichten. Und es wurde lauter. Deutlich lauter als in England, Los Angeles oder Deutschland und das hat einen simplen Grund.

Am Sonntag waren alle verfügbaren Plätze komplett ausgebucht.

“Es ist mit Abstand die größte ALGS-Veranstaltung, die wir je gemacht haben, was die Teilnehmerzahl angeht”, so Dinsmore. Doch genau diese Größe macht das Event so besonders und die Unterbringung so vieler Fans sei für das gesamte Team “überwältigend aufregend”. Neue Herausforderungen brachte auch der erste Musikauftritt mit, den es jemals auf einem ALGS-Event gab. Am Samstag spielte die Alternative-Metal-Band SiM auf der Bühne. Nein, nicht am finalen Sonntag. “In Anbetracht der Größe des Publikums, das wir an diesem Wochenende hatten, wollten wir das Wochenende wirklich mit etwas beginnen, das alle auf die Gewinnerrunde einstimmt”, sagt Jasmine Chiang, Global Brand Marketing Lead von Apex Legends Esports.

Der Auftritt von SiM war großartig. Zwar hatte die Band keine riesige Bühne, aber immerhin eine kleine Feuershow und zwei harte Songs. Mit “Champions” startete die Eröffnungszeremonie und mit “Rumbling”, das viele von uns sicher als Opening von Attack on Titan kennen, brachte die Alternative-Metalband die Arena zum Headbangen. Meinen Musikgeschmack hat das absolut getroffen, doch ich weiß, dass Metal gerade in Europa nicht gerade Mainstream-Musik ist. Wieso also ein solches Genre für das Finale der ALGS wählen?

“Abgesehen davon, dass Metal in Japan sehr beliebt ist, war das Coolste daran, dass SiM selbst große Apex-Fans sind. Sie waren gestern in der Show und spielen Apex schon seit Saison 6.” Der Leadsänger und weitere Bandmitglieder spielten sogar im Showmatch am Freitag mit und waren laut Chiang ziemlich aufgeregt.

Es ist die Musik-Performance, die es jemals in einem ALGS-Finale gab. Und wie Chiang erzählt, war es eine herausfordernde Aufgabe, dieses neue Show-Element in die Eröffnungszeremonie zu integrieren. “Das war etwas, was ich in meiner Laufbahn noch nie gemacht habe, also gab es eine große Lernkurve auf unserer Seite. Und die ALGS-Bühne eignet sich hervorragend für ein wettbewerbsorientiertes Spiel”, so Chiang. Wie aber baut man die Band, die Lichter und die gesamte Musiknummer dort ein? Es sei ein ständiges Hin und Her gewesen, mit vielen Mails, die alle übersetzt werden mussten und dank der Zeitzone auch mit einigen besonders frühen und späten Telefonaten. “Aber wir haben viel von SiM's Plattenfirma gelernt, von der Zusammenarbeit mit SiM's Manager, und ich fühle mich jetzt besser vorbereitet für das nächste Projekt, das wir hoffentlich machen werden.” Es kann also gut sein, dass wir in den kommenden ALGS-Events mit weiteren Bands und Künstlern überrascht werden. Eine konkrete Zusage gab es hier aber nicht.

Der größte Traum ging für einige japanische Fans nicht in Erfüllung

Es fühlte sich an, als hätte Respawn Apex Legends für die ALGS besonders herausgeputzt. Verwunderlich ist das allerdings weniger, immerhin sprechen wir hier vom ersten ALGS-Event in Asien und der bestbesuchten Show seit Anbeginn der Apex-Esports-Geschichte. Chiang schätzt, dass mindestens 85 Prozent der Zuschauer direkt aus Japan kommen, um ihre Teams aus aller Welt anzufeuern. Und meine Güte, das taten sie. Besonders am Sonntag, dem Finaltag. Etwas zurückhaltender als bei uns in Deutschland, aber dennoch mit viel Leidenschaft jubelten die Fans zu Beginn des ersten Spiels. Zuvor fand eine Eröffnungszeremonie mit einer traditionellen Trommel- und Tanzaufführung statt, bei der auch gesungen und riesige Fahnen geschwenkt wurden.

Ein wenig Kultur darf auch mal sein.

Gewonnen hat am Ende ganz unerwartet GoNext, nachdem bereits neun Teams die nötigen Matchpunkte gesammelt hatten. Mehr dazu und was Uxako für das große Wundermittel für den Sieg hielt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Europa darf sich also über eine Trophäe freuen. Mir kam es so vor, als hätte sich der Großteil der Zuschauer besonders über einen Sieg des japanischen Teams Fnatic gefreut - völlig verständlicherweise. Aber Apex Legends ist eben unvorhersehbar und so auch der Ausgang der Global Series Championships.