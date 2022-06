Game Dev Story: Tipps und Tricks - So werdet ihr zum Topentwickler

In Game Dev Story könnt ihr eure eigenen Spiele entwickeln und baut nach und nach euer eigenes Spielestudio auf. Aber aller Anfang ist schwer und es ist nicht einfach, in der Industrie Fuß zu fassen.

Unser Guide zeigt euch unter anderem, wie ihr in Game Dev Story etwa Geld verdienen, eine eigene Konsole entwickeln könnt, was die besten Kombinationen bei den Genres sind und mehr.

Wie verdiene ich Geld in Game Dev Story?

Anfangs habt ihr in Game Dev Story wenig Geld. Bis ihr regelmäßig viel Geld einnehmt, vergeht erst einmal einige Zeit. Eine gute Möglichkeit, sich schnell etwas Geld dazuzuverdienen, ist das Erfüllen von Aufträgen.

Das erlangte Geld investiert ihr in einen Designer, Musiker (Sound Engineer) und einen Programmierer und verbessert sie weiter. Das hilft euch dabei, die Aufträge noch schneller und zuverlässiger zu erfüllen.

Wenn es möglich ist, solltet ihr euch eine Lizenz für eine Spielekonsole kaufen. Achtet nur darauf, dass diese Konsole noch relativ neu auf dem Markt ist, damit ihr lange davon profitieren und viele Spiele dafür entwickeln könnt.

Sobald euer Spiel in den Verkauf geht, könnt ihr in der Vertriebsphase noch ein oder zwei weitere Aufträge erfüllen, bevor ihr das nächste Spieleprojekt in Angriff nehmt.

Auf Messen trefft ihr die Leute.

Wie entwickle ich eine eigene Konsole in Game Dev Story?

Bevor ihr eine eigene Konsole in Game Dev Story entwickeln könnt, wird einiges an Zeit vergehen. Ebenso benötigt ihr dafür einen Hardware Engineer. Diesen Beruf könnt ihr einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin beibringen, nachdem er oder sie in allen anderen Berufen schon die fünfte Stufe erreicht hat.

Ferner solltet ihr ausreichend Geld sammeln und möglichst erfahrenes Personal haben, bevor ihr euch an die Entwicklung einer eigenen Konsole wagt. Hilfreich ist auch, unmittelbar vor der Entwicklung der Konsole ein neues Spiel auf den Markt zu bringen, um zu verhindern, dass eure Fanbasis zu sehr sinkt.

Die Entwicklung einer Konsole umfasst zwei Phasen. In der ersten Phase geht es um die Spaß- und Grafik-Aspekte, in der zweiten Phase sind Kreativität und Sound wichtig.

Was sind die besten Kombinationen in Game Dev Story?

Es gibt zahlreiche verschiedene Genres und Themen in Game Dev Story, mit denen ihr versuchen könnt, ein Spiel zu entwickeln. Viele davon sind okay, andere passen nicht so recht zusammen.

Nachfolgend findet ihr einige der besten Kombinationen in Game Dev Story:

Action und Basketball

Action und Historical

Action und Horror

Action und Ninja

Action und Ogre

Action und Sumo

Action und Virtual Pet

Action RPG und Hunting

Action RPG und Poncho

Adventure und Cartoon

Adventure und Cowboy

Adventure und Detective

Audio Novel und Cowboy

Audio Novel und Cutie

Audio Novel und Dating

Audio Novel und Detective

Audio Novel und Horror

Audio Novel und Movies

Audio Novel und Romance

Board und Chess

Life und Animal

Life und Comics

Life und Dating

Life und F1 Racing

Life und Mushroom

Life und Ping Pong

Life und Pop Star

Life und Soccer

Life und Town

Life und Word

Life und Wrestling

Motion und Dance

Motion und Drums

Motion und Fitness

Motion und Pinball

Motion und Pop Star

Motion und Slots

Motion und Snowboard

Motion und Volleyball

Music und Dance

Music und Drums

Online RPG und Medieval

Online Sim und Architecture

Online Sim und Conv. Store

Online Sim und Game Co.

Online Sim und Mushroom

Online Sim und Pop Star

Online Sim und Stocks

Online Sim und Swimming

Online Sim und Virtual Pet

Puzzle und Checkers

Puzzle und Reversi

Racing und Motorsport

Racing und Snowboard

RPG und Fantasy

RPG und Mushroom

RPG und Ogre

Shooter und Mystery

Shooter und Robot

Simulation und Architecture

Simulation und Bookstore

Simulation und Cartoon

Simulation und Comics

Simulation und Cutie

Simulation und F1 Racing

Simulation und Game Co.

Simulation und Motorsport

Simulation und Movies

Simulation und Mushroom

Simulation und Pop Star

Simulation und Soccer

Simulation und Romance

Simulation und Town

Simulation und Train

Table und Mahjong

Table und Poncho

Trivia und Comedy

Trivia und Cosplay

Trivia und Mini-Skirt

Trivia und Sumo

Am Ende zählen unter anderem die Reviews.

Warum ihr in Game Dev Story häufig speichern solltet

Ihr könnt in Game Dev Story häufig speichern und lohnt sich auch, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Macht das etwa an mehreren Stellen während der Entwicklung des Spiels, direkt zu Anfang oder vor wichtigen Schritten oder bestimmten Aktionen. Laufen diese nicht so gut, könnt ihr den Spielstand neu laden und es noch einmal probieren, um ein hoffentlich besseres Ergebnis zu erhalten.

Wie gewinne ich das Spiel des Jahres (Game of the Year) in Game Dev Story?

Euer Spiel muss schon richtig gut sein, um für das Spiel des Jahres überhaupt erst in Betracht gezogen zu werden. Alle einzelnen Aspekte des Spiels müssen über einen Wert von mindestens 150 verfügen, noch besser sind mindestens 200. Es ist egal, für welches System ihr das Spiel veröffentlicht, Hauptsache es wird gut.

Was euch dabei hilft, sind Geld, Forschungsdaten, Energy Drinks und Booster. Auch die Qualität eures Personals ist natürlich entscheidend. Je besser die sind, desto besser wird auch das Spiel. Mithilfe der Energy Drinks sorgt ihr dafür, dass die Energie hoch bleibt, mit den Boosts treibt ihr die Werte des Spiels in die Höhe. Dazu noch etwas Werbung, was euch bei der Veröffentlichung zusätzlich weiterhilft.

Im späteren Spielverlauf wird das deutlich einfacher, wenn ihr entsprechend gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ausreichend Geld habt. Hilfreich ist es auch, wenn ihr eine Fortsetzung entwickeln könnt. Ab einem gewissen Punkt solltet ihr keine großen Probleme damit haben, diesen Preis abzustauben.

Wie erweitere ich mein Büro in Game Dev Story?

Anfangs bietet euer Büro in Game Dev Story Platz für bis zu vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Für den Anfang reicht das völlig aus, aber je weiter ihr im Spiel vorankommt, desto mehr Platz benötigt ihr für weiteres Personal. Und das hilft euch wiederum bei der Spieleentwicklung und bei der Erfüllung von Aufträgen.

An bestimmten Punkten in Game Dev Story werdet ihr von eurer Sekretärin gefragt, ob ihr in ein größeres Büro umziehen möchtet. Auf Stufe zwei habt ihr dabei Platz für 6 Mitarbeiter, auf der höchsten Stufe drei sind es 8 Mitarbeiter.

Wenn sich die Möglichkeit bietet und ihr die erforderlichen Geldmittel habt, solltet ihr umziehen.

Welche Mitarbeiter sind am besten in Game Dev Story?

Möchtet ihr in Game Dev Story neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anheuern, habt ihr dafür verschiedene Kategorien zur Auswahl. Je mehr Geld ihr für die Suche investiert, desto größer der Pool an Kandidaten für den Job.

Auf der günstigsten Stufe habt ihr so die Wahl zwischen zwei bis drei Kandidaten, auf der höchsten Stufe sind es zwölf bis 14 Stück. Je größer die Auswahl, desto höher ist auch die Chance, dort gute Kandidaten mit entsprechenden Fähigkeiten zu finden. Grundsätzlich könnt ihr die aber auch auf der niedrigsten Stufe finden, wenn ihr Glück habt.

Möchtet ihr an bestimmten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen festhalten, solltet ihr sie einerseits auf die höchste Stufe verbessern und andererseits weiterbilden. Das kostet allerdings Geld und Energie, ist letztlich aber von Vorteil für euch. Beachtet dabei, dass bestimmte Aktivitäten manche Werte steigern und dafür andere sinken. Ebenso schaltet ihr durch die Weiterbildung zusätzliche Genres frei.

Wichtig bei der Entwicklung eines Spiels ist, dass ihr bei der Auswahl des Personals auf den Schriftzug "Prev" achtet. Der zeigt nämlich, ob die Person am vorherigen Spiel gearbeitet hat. Versucht, die Leute so gut es geht abzuwechseln, damit sie immer motiviert sind und effizienter arbeiten.