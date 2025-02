Game of Thrones: Kingsroad auf dem Steam Next Fest anzocken - Bis zum 3. März könnt ihr Westeros erkunden und an der Seite eurer liebsten Häuser kämpfen

Game of Thrones: Kingsroad lässt euch in die Welt der Königslande eintauchen. Das narrative Action-Rollenspiel lässt euch im Zeitalter nach dem Tod von König Robert Baratheon spielen. Die bekannten Figuren aus Buch und Serie versammeln sich erneut, um eine blutige Schlacht um den Thron auszufechten. Auf Steam könnt ihr im Zuge des Next Fest bereits einen Blick auf das offizielle GoT-Spiel werfen.

Game of Thrones: Kingsroad Genre: Action-Rollenspiel

Plattform: PC, Mobile

Release: TBA

Entwickler / Publisher: Netmarble / Netmarble

Demo zu Game of Thrones: Kingsroad verfügbar

Ritter, Söldner, Attentäter. In Game of Thrones: Kingsroad könnt ihr verschiedene Rollen schlüpfen und für unterschiedliche Häuser in den Kampf ziehen. Ihr könnt als Söldner mit dem Langschwert für Westeros in den Krieg ziehen, mit zwei Äxten bewaffnet, für die Wildlinge oder Dothraki kämpfen oder mit einem unscheinbaren aber effektiven Dolch für die Gesichtlosen Männer arbeiten. Euren Kampfstil könnt ihr durch die Wahl eurer Klasse maßgeblich mitbestimmen.

Ihr könnt ausweichen, parieren und die Muster eurer Feinde analysieren. Auch kombinierte Attacken sind hier möglich. Zusätzlich könnt ihr im Koop gemeinsam mit anderen Spielern gefährliche Bestien in den Wehrholz-Wäldern erlegen, um eure Rüstungen zu verbessern.

Egal, welche Klasse ihr wählt, eure Reise beginnt immer im Norden. Ihr seid das uneheliche Kind des Hauses Tyre, das loszieht, um seinem kleinen Adelshaus wieder zu neuem Glanz zu verhelfen.

"Entdecke lebendige Landschaften, gewaltige Städte, verschlafene Dörfer, ungezähmte Wildnis und die Menschen, die an diesen Orten leben", heißt es auf Steam. "Festige deine politische Stellung, navigiere die komplexen Machtkämpfe zwischen den Adelshäusern von Westeros und schließe so viele Bündnisse, wie du kannst, während du der Nachtwache dabei hilfst, sich auf den finalen Kampf gegen die Weißen Wanderer vorzubereiten, die mit ihrer Armee der Toten gleich jenseits der Mauer auf dich warten."

Bisher gibt es noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für Game of Thrones: Kingsroad. Aktuell steht nur fest, dass der Titel im zweiten Quartal 2025 für PC und Mobile erscheint. Eine Demo könnt ihr auf dem Steam Next Fest noch bis zum 3. März spielen.