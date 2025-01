Game Pass: 14 neue Spiele bestätigt, unter anderem mit Sniper Elite: Resistance und Lonely Mountains: Snow Riders

Microsoft hat am Nachmittag eine Menge neuer Spiele für den Game Pass vorgestellt.

Insgesamt sind es 14 Stück, die entweder komplett neu hinzukommen oder ab dem jeweiligen Tag auch im Game Pass Standard verfügbar.

Weitere Game Pass-Neuzugänge im Januar

Dazu zählt auch das gerade veröffentlichte Lonely Mountains: Snow Riders, das direkt zum Launch im Game Pass landet und Alex ziemlich gut gefallen hat.

Ebenfalls direkt zur Veröffentlichung wird Sniper Elite: Resistance in den Game Pass aufgenommen. Hier schleicht ihr erneut mit eurem Scharfschützengewehr durch die Gegend und müsst Gegner möglichst unauffällig ausschalten.

Hier alle kommenden Neuzugänge im Überblick:

Bereits verfügbar: Lonely Mountain: Snow Riders (Cloud, PC, Xbox Series X|S) - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

22. Januar 2025: Flock (Konsole) – Game Pass Standard

22. Januar 2025: Gigantic: Rampage Edition (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

22. Januar 2025: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Konsole) – Game Pass Standard

22. Januar 2025: Magical Delicacy (Konsole) – Game Pass Standard

22. Januar 2025: Tchia (Xbox Series X|S) – Game Pass Standard

22. Januar 2025: The Case of the Golden Idol (Konsole) – Game Pass Standard

22. Januar 2025: Starbound (Cloud, Konsole) – Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

28. Januar 2025: Eternal Strands (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

28. Januar 2025: Orcs Must Die! Deathtrap (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

29. Januar 2025: Shady Part of Me (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

30. Januar 2025: Sniper Elite: Resistance (Cloud, Konsole, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

31. Januar 2025: Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass

4. Februar 2025: Far Cry New Dawn (Cloud, Console, PC) – Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Was neue Perks anbelangt, sind ab sofort ein Lottie and Percy Bundle für Throne and Liberty, ein Bruce Lee Bundle für EA Sports UFC 5, ein Year of the Snake Bundle für War Thunder und ein Ultimate US Starter Pack für Enlisted für euch verfügbar.

Und dann wären da noch die zuvor bereits bestätigten Spiele, die den Game Pass am 31. Januar 2025 verlassen: