Games in Concert: Orchestrale Musik aus Final Fantasy sowie deutsche Premieren zu Octopath Traveler und Xenogears könnten Anlass für einen Besuch in Potsdam sein

Games in Concert heißt der Abend in Potsdam, genauer gesagt am 9. März, um 18:00 Uhr im Nikolaisaal, wo das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt Musik aus Final Fantasy 8 und Final Fantasy 15 sowie deutsche Erstaufführungen neuer Arrangements zu Octopath Traveler und Xenogears spielen wird. Arrangiert wurden die Titel von Jonne Valtonen, Andreas Hedlund und Roger Wanamo. Eckehard Stier leitet das Orchester, der mit seiner Erfahrung als Dirigent orchestraler Spielemusik die Veranstaltung zudem moderiert.

Einen Auszug aus den gespielten Stücken findet ihr auf der offiziellen Webseite, wo auch Karten für die Veranstaltung erhältlich sind. Je nach Kategorie schlagen diese mit Normalpreisen von 23 Euro bis 48 Euro zu Buche, wobei für bis zu vier Kinder beziehungsweise Jugendliche in Begleitung mindestens eines Familienangehörigen nur jeweils 6 Euro anfallen. Der Nikolaisaal stellt Hörgeschädigten außerdem Feelbelt-Gürtel zur Verfügung, welche Audiosignale durch Vibrationen auf den Körper übertragen und Musik dadurch spürbar machen.