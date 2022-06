Games with Gold 2022: Liste aller Gratis-Xbox-Games des Jahres

Bereits seit vielen, vielen Jahren gibt es die Games with Gold. Monatlich erhaltet ihr mit einer Xbox-Live-Goldmitgliedschaft Spiele, die sich auf Xbox Series X/S, Xbox One und/oder Xbox 360 spielen lassen.

Die älteren und kostenlosen Xbox-Spiele, die es auch noch für Xbox 360 gibt, könnt ihr dabei dauerhaft behalten. Für die neueren Spiele, die nur auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar sind, braucht ihr ein aktives Gold-Abo, um sie spielen zu können.

Unser Guide zeigt euch nachfolgend, was das Jahr 2022 bisher an kostenlosen Games with Gold zu bieten hatte. Die jeweils neuen Spiele des Monats fügen wir in unserer Liste immer oben hinzu, damit ihr schnell die jeweils aktuellen Games im Blick habt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Welche Spiele gab es 2022 kostenlos bei den Games with Gold?