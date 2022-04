Games with Gold für Mai 2022 bestätigt - Diese 4 Xbox-Spiele bekommt ihr

Am Abend hat Xbox die neuen Games with Gold für den Mai 2022 bestätigt.

Vier Spiele könnt ihr euch auch im kommenden Monat wieder sichern beziehungsweise ausprobieren.

Was die Games with Gold im Mai zu bieten haben

Werfen wir also einen Blick auf das, was kommt. Den Anfang macht Yoku's Island Express auf Xbox One und Xbox Series X/S, das vom 1. bis 31. Mai 2022 verfügbar ist. Hier müsst ihr die Post auf einer tropischen Insel ausliefern, aber erst einmal die richtigen Wege zu euren Zielen finden.

Vom 16. Mai bis 15. Juni 2022 könnt ihr auf Xbox One und Xbox Series X/S außerdem noch The Inner World: The Last Wind Monk spielen. Hier begebt ihr euch auf ein Abenteuer durch Asposia, um den letzten Windmönch zu finden und Roberts Schicksal zu erfüllen. Das Adventure stammt von Studio Fizbin aus Deutschland.

Nass wird es in Hydro Thunder Hurriance auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 vom 1. bis 15. Mai 2022. Elf verschiedene Rennschauplätze habt ihr hier, von Monster Island bis hin zum Bermudadreieck. Das klingt alles so einladend. Am Ende müsst ihr natürlich wieder der Schnellste sein.

Zu guter Letzt bekommt ihr ebenfalls auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 vom 16. bis 31. Mai 2022 noch Viva Pinata Party Animals. Mehr als 40 Mini-Spiele und Renn-Events warten hier auf euch. Eure Siege und Boni kombiniert ihr, um am Ende die meisten Süßigkeiten abzustauben und zu gewinnen.