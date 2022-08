Gamescom 2022: Alle Online-Termine der großen Games-Messe in der Übersicht

Dieses Jahr findet die Gamescom endlich wieder vor Ort in Köln statt. Wer nicht persönlich auf der Gamescom 2022 ist und sich die Shows gemütlich zu Hause anschauen will, bekommt hier alle Termine auf dem Silbertablett geliefert.

Alle Termine auf der Gamescom 2022

Mit unserem Artikel wisst ihr ganz genau, was euch diese Woche erwartet und wann ihr einschalten solltet. Hier haben wir alle Termine inklusive deutscher Uhrzeit für euch aufgelistet:

Destiny 2 Showcase: Dienstag, den 23. August, um 18:00 Uhr

Opening Night Live: Dienstag, den 23. August, um 20:00 Uhr

Future Games Show: Mittwoch, den 24. August, um 20 Uhr

Xbox gamescom 2022: Donnerstag, den 25. August, um 14:00 Uhr

Awesome Indies Showcase: Freitag, 26. August, um 17:30 Uhr

Das erwartet euch in den Shows

Destiny 2 Showcase: Bungie teilt in dieser ersten Präsentation, was euch in Zukunft in Destiny 2 erwartet. So kündigt der Entwickler etwa die nächste Erweiterung "Lightfall" an und wird uns sicher ein paar Hinweise auf die 18. Saison geben. Eine einstündige Pre-Show könnt ihr euch ebenfalls ansehen.

Opening Night Live: In den zwei Stunden der Eröffnungsshow, die von Geoff Keighley moderiert wird, bekommt ihr Einblicke in über 30 Spiele. Mit dabei sind etwa Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Goat Simulator 3, High on Life und mehr. Auch neue Trailer für Sonic Frontiers and Return to Monkey Island sollen gezeigt werden.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Future Games Show: Diese Show wird von Christopher Judge, der angenehm tiefen Stimme von Kratos aus God of War, und Freyas Voice Actor Danielle Bisutti moderiert. Über 50 Spiele für PC und Konsole sollen hier gezeigt werden. Wir können neues Material von Goat Simulator 3, Layers of Fears, Deliver Us Mars, A Little to the Left, The Last Case of Benedict Fox, Stray Blade, The Chant und mehr.

Xbox gamescom 2022: Ganze sechs Stunden geht dieser Livestream. Etwas gemütlicher werden in dieser Zeit Neuigkeiten zum Microsoft Flight Simulator, Gunfire Reborn, Sea of Thieves, Lies of Pi, High on Life, Grounded, Pentiment, A Plague Tale: Requiem, Minecraft Legends, Planet of Lana und Age of Empires IV gezeigt.

Awesome Indies Showcase: Hier dreht sich alles um Indies. Zusammen mit IGN werden in dieser Präsentation voraussichtlich 40 Spiele gezeigt. Außerdem erwarten euch "exklusive Trailer, Gameplay und ein einzigartiges Arrangement".

Wie sieht es mit anderen großen Publishern aus?

PlayStation, Nintendo Activision und Take-Two sind dieses Jahr nicht auf der Gamescom. Dafür nehmen Ubisoft, Bandai Namco und Embracer dabei. Sollte es weitere Showcases oder Änderungen auf der Gamescom 2022 geben, halten wir euch auf dem Laufenden.