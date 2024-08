Habt ihr dieses Jahr mal Lust auf etwas Neues bei der gamescom? Wie wäre es mit einem einzigartigen Abendprogramm, bei dem die Musik von Videospielen mal im Mittelpunkt steht? Neben Podcasts, Let's Plays oder Speedrunds mit kleinen und großen Content Creatoren gibt es auf der Social Stage in Halle 11.3 auch besondere Highlights, wie ein Live Pen-and-Paper mit Alex von Dice Actors als Spielleiter am Sonntag von 12:10 bis 15:10 Uhr oder jeden Abend ein besonderes Musikprogramm.

In Zusammenarbeit mit der Koelnmesse hat das Kölner Musiklabel Black Screen Records das musikalische Line-up kuratiert. An vier Tagen spielt jeweils eine Band am Abend ab etwa 18 Uhr und lässt so jeden gamescom-Tag musikalisch ausklingen.

Live-Musik auf der gamescom 2024? Hier ist das ganze Programm:

Donnerstag: 18:00 - 19:00

Endgegner - VGM Jazz aus Köln. Am Donnerstag gibt es schonmal was für Retro-Fans! Die Band aus Köln entführt euch mit ihrem Programm "Best of Retro Game Music" auf eine nostalgische Reise in die Anfänge der Videospielgeschichte. Wie viel der alten Hintergrundmusik mit Jazz harmoniert, werden wir da schnell herausfinden.

Freitag: 18:20 - 19:20

Port Sulphur Band. Trefft Alex in der Menge, denn dieses Konzert mit Musik zu Hunt: Showdown möchte er sicher nicht verpassen. Cryteks In-House-Band stellt hier die Hits zum Shooter in ihrem Programm "Music of Hunt: Showdown" vor.

Samstag: 18:15 - 19:15

Benyamin Nuss. Fans von Final Fantasy kennen ihn, mit seiner "Games Music on Piano" erweckt Benyamin Nuss nämlich regelmäßig die verzaubernden Melodien der mittlerweile 16-teiligen Videospielreihe zum Leben. Macht euch bereit für einen besonderen Samstagabend mit besonderer Klaviermusik.

Sonntag: 18:00 - 19:00

GabAnime. Auch der Sony Classical Pianist und TikToker Gabriele Bagnati aka. GabAnime setzt sich am letzten Abend noch einmal vor den Flügel. Zum großen Abschluss auf der Social Stage gibt es Anime Hits, dabei werden Songs von der bei Black Screen Records erhältlichen Platte live aufgerührt. Falls ihr schon neugierig seid: Die volle Liste an Anime-Songs seht ihr außerdem auf allen Streaming-Anbietern, sobald ihr Gabs Namen eingebt.

Wie findet ihr, dass es auf der Gamescom 2024 so viel Musik mit Livebands geben wird und welche davon würdet ihr am liebsten sehen?