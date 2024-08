gamescom 2024 Highlights: Deutsche Indies, wie Elements Destiny, bereichern die lokale Entwicklerszene

Es müssen nicht immer Hollow Knight, Undertale oder Stardew Valley sein, denn auch die Entwicklerszene in Deutschland hat einiges zu bieten. Die bekanntesten Beispiele für tolle Werke hierzulande wären Chained Echoes, Dorfromantik oder Cross Code und auch wenn's schon einige Jahre her ist, gibt es auch dieses Jahr zahlreiche kleine Juwelen aus Deutschland in den Hallen der Kölnmesse - primär in Halle 10.

Da hätten wir beispielsweise Blueberry, ein besonderes Projekt von Mellow Games aus Köln. Es beschäftigt sich sowohl inhaltlich als auch visuell mit dem Thema Depressionen, spielerisch scheint es ein narratives Adventure mit Minispielen zu werden. Um das sensible Thema so respektvoll und gleichzeitig authentisch wie möglich zu behandeln, holte sich das Team Hilfe von den Psychologen Dr. Benjamin Strobel, Nicolas Hoberg und Psychologin Jessica Kathmann, die als Kollektiv 'Behind the Screens' im Gaming-Bereich tätig sind. Ihr findet Blueberry bei der Indie Arena Booth in Halle 10.2.

In der Überschrift steht ebenfalls ein besonderes Projekt, das vielleicht sogar mit Chained Echoes mithalten könnte. Elements Destiny möchte das erste DRPG werden, in Anlehnung auf die bekannten JRPGS, also ein deutsches 2D-Fantasy-Rollenspiel. Dafür stellt der Entwickler ShrooMoon UG eine ganz besondere Besetzung vor, die sich bisher durch eine besonders umfangreiche Vertonung auszeichnet, denn über 40 professionelle Synchronsprecherinnen und -Sprecher aus Deutschland (beispielsweise die Stimmen von Son Goku aus Dragonball, Katniss aus Tribute von Panem oder Ellie aus The Last of Us Part II) wurden auf die Figuren besetzt. Und das mit ordentlich viel Text. Das Spielsystem wirkt allerdings erst einmal wie ein klassisches JRPG, weshalb mich eine Demo-Version in der Indie Arena Booth in Hall 10.2 besonders neugierig macht.

Ebenfalls spannend sind ja immer Spiele, die bereits Auszeichnungen erhielten. Eines davon befindet sich beim Home of Indies in Halle 10.2 (B041), denn Battle Wizard Attack konnte durch die Förderung des BMWK und MBB Wirklichkeit werden. Letztes Jahr gab es eine Übergabe des Bescheids durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Das erst letztes Jahr gegründete Entwickler-Studio Lootzifr aus Berlin findet, dass dies ein inspirierender Moment sei, der den Startschuss für ihre einjährige Entwicklungszeit gab. Das 2D-Hack-and-Slash-Retro-RPG geht übrigens bereits am 30. August in den Early Access. Eine gute Gelegenheit, sich vorher noch ein richtiges Bild zu erspielen.

Letztes Jahr berichteten wir bereits über den Berliner Entwickler und Publisher ByteRockers' Games aus Berlin. Nach ihrem letzten Release zum Rhythmusspiel Beat Slayer, das sie auch dieses Jahr im Gepäck haben, stellen sie bereits ein neues Spiel vor, das ihr sogar bereits anspielen dürft. Das Action-Roguelite Net.Attack() findet ihr bei der Home of Indies in Halle 10.2. Hierbei sollt ihr euch auch ohne große Programmierkenntnisse gegen Hacker-Angriffe wehren können. Ein interessantes Konzept, denn angelehnt am viralen Spiel 'Vampire Survivors' sollt ihr Wellen von feindlichen Programmen bekämpfen und dabei von Session zu Session einen Code optimieren, um damit Angriffe sowie neue Inhalte freizuschalten. Ihr findet zudem Let Them Trade, Solnox – Grimoire of Seasons und Tile Rush beim Stand.

Hier folgt noch ein kleiner Überblick mit den deutschen Highlights der Indie Arena Booth, denn das kann bei über 170 Entwicklern schon mal unübersichtlich werden: Journey Beyond the Edge of the World, bringt einen ganz besonderen Stil mit während Pioneers of Pagonia vor allem für Strategiefans ein bekannter Begriff sein dürfte.

Auch das Katenspiel Once Upon a Rogue's Tale, knuffige Multiplayer Stack 'em Up, der düstere Krimi The Darkest Files, das liebevolle Pixelabenteuer Under The Island, der entspannte Tavernensimulator mit vielen DnD-Anspielungen Tavern Talk lenken viele neugierige Blicke auf sich. Einige davon schon seit einigen Jahren auf der Gamescom.

Sollten euch noch mehr Indies interessieren, schaut unbedingt bei unserem Artikel zu internationalen Spielen von kleinen, unabhängigen Teams vorbei.

Das Metroidvania sowie Erkundsungsspiel der sonst erfolgreichen Serienmachern der Bildundtonfabrik (btf) Constance und The Berlin Apartment finde ich ebenfalls spannend, denn hier wird sich herausstellen, wie medienübergreifend die Firma arbeiten kann. Qualitativ ebenfalls herausragen fanden wir Fahrradfahren bei Lonely Mountains: Downhill, was nun durch Lonely Mountains: Snow Riders mit physikalisch akkuratem Ski-Fahren unterhalten will. Auch der Simulator The Games You Make, das Fantasy-Strategie-Spiel Songs of Silence und der verrückte Plattformer Ruffy and the Riverside sind mindestens einen Blick wert. Viel Spaß!