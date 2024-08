gamescom 2024 Highlights: Diablo 4 Vessel of Hatred heißt euch im Dschungel willkommen

Wer bis zum 8. Oktober nicht mehr warten kann, um einen Blick in die neue Diablo 4-Erweiterung „Vessel of Hatred“ zu werfen, der bekommt auf der gamescom 2024 (nach hoffentlich kurzer Warteschlange) seine Chance. In Vessel of Hatred wird die Geschichte von Diablo 4 rund Mephistos Rückkehr und die Suche nach Neyrelle endlich weitererzählt. Sie führt euch tief in den uralten Dschungel von Nahantu, in dem auch eine verborgene Kultur zu Hause ist, die auch die neue Klasse der Geistgeborenen hervorbringt.

Natürlich könnt ihr die Geistgeborenen auf der gamescom ausprobieren, und euch mit meisterhafter Wendigkeit und Mobilität durch neue Gegnerhorden prügeln. Die Klasse des Geistgeborenen ist laut Entwickler etwas „broken“ (im positiven Sinn) und soll dank der vier Geisterwächter extrem abwechslungsreich sein und sehr flexible Spielstile für jeden Geschmack ermöglichen. Man kann sich sowohl auf einen Wächter-Aspekt fokussieren, um maximalen Schaden, Überlebensfähigkeiten, Geschwindigkeit herauszukitzeln als auch verschiedene Hybrid-Builds aus mehreren Geisterwächtern basteln, um bestimmte Vorteile / Elemente zu kombinieren.

Neben der neuen Klasse und der neuen Zone führt Vessel of Hatred auch eine neue Co-op-Langzeitaktivität ein: Einen abwechslungsreichen Dungeon, der große Herausforderungen sowie Belohnungen verspricht. Es soll eine ganz neue Art von Dungeon in der Geschichte von Diablo sein, der nur als Gruppe gemeistert werden kann. Außerdem gibt es neue Sölder, neue Bosse, neue Ausrüstungsgegenstände, zusätzliche Aktivitäten und Belohnungen vom Flüsternden Baum, neue Fertigkeiten für die bestehenden Klassen sowie zusätzlichen Paragontafeln und legendäre Glyphen und vieles mehr.

1 of 3 Attribution So sieht der Diablo 4 / Diablo Immortal-Stand von Blizzard auf der gamescom 2024 aus.

gamesCom 2024 Highlights: Diablo Immortal

Blizzard ist nicht nur mit Diablo 4 bei der gamescom 2024 vertreten, sondern auch mit ihrem Mobile-Ableger Diablo Immortal. Falls ihr euch dafür interessiert, könnt ihr vor Ort einen Blick auf die kommenden neuen Inhalte wie den Schmelztiegel der Gerechtigkeit werfen. Zudem gibt es ein „Diablo Immortal Helliquary Boss“-Turnier.

Das kompetitive Gameplay-Erlebnis wird einen 2-stufigen 4-Spieler-Koop-Boss-Schlachtzug beinhalten. Zuschauer können das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen und die Rangliste auf einem großen Bildschirm mitverfolgen. Einige Fans hoffen auch auf eine Ankündigung von Diablo Immortal für Konsole / Xbox; danach sieht es aber eher nicht aus.

Diablo 4 & Diablo Immortal auf der gamescom 2024: Wo findet man den Stand von Blizzard?

Blizzard ist schon seit Jahren eine feste Größe bei der gamescom und war bislang auch immer mit einer eigenen großen Area für alle wichtigen Titel dabei. Bei der gamescom 2024 läuft es diesmal aber etwas anders, denn nachdem Blizzard nun zu Microsoft gehört, sind die Blizzard-Spiele auch beim großen Xbox-Stand in Halle 7 auf Ebene 1 zu finden (es gibt nur eine Ebene). Über den Nordeingang der Koelnmesse kommt ihr dort am schnellsten hin.

Blizzard und Diablo 4: Vessel of Hatred findet ihr auf der gamescom 2024 beim Xbox-Stand, der die Hälfte von Halle 7 beansprucht.

Die Diablo 4-Area wurde passend zum neuen Addon in ein beeindruckendes Dschungel-Tempel-Setting verwandelt, ihr solltet den Stand also leicht finden können (kaum zu übersehen). Es stehen laut Blizzard rund 50 Gameplay-Terminals für Tester bereit. Zudem ist ein Cosplay von Geistgeborenen und Dorfbewohnern geplant und es gibt Fotomöglichkeiten mit einem Geistgeborenen-Krieger in voller Montur (siehe Bilder oben).

Geöffnet ist der Stand am Donnerstag und Freitag (22. & 23. August) ab 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Samstag und Sonntag (24. & 25. August) geht es eine Stunde früher los, also von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr.