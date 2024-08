Gamescom 2024 Highlights – Die Retro-Ecke

Hach, die Retro-Ecke… Hat sich gemausert. Von der kleinen Erinnerungsecke dessen was mal war, zum kurzen Durchschlendern ist sie nach wie vor nicht in auf dem industriellen Level angekommen, den das Ganze haben könnte. Schließlich leben Firmen wie Limited Run, Strictly Limited und ein ganzer Schwung weiterer ordentlich von der Nostalgie. Auf der Gamescom fühlt sich das aber immer noch alles eine Spur authentischer an.

Manche Installationen werden seit Jahren immer wieder aufgebaut und immer wieder werden sie von jemandem neu entdeckt. Davon findet ihr jede Menge hier und auch eine Reihe neuer Stände, denn Retro und Retro-Style sind in. Das sieht man auch am frisch geretteten Retro-Magazin oder der Return, die auch ihre Stände hier haben.

Retro-Remixes zeigt euch alte Grafik und vor allem alte Sounds und wie fast alle Stände ist das auch was zum Anfassen. Das ist das Nette an der Retro-Ecke: An jedem Stand dürft ihr die Hände an einen Controller, Joystick, Maus oder Keyboard legen und ausprobieren, was ihr seht.

Es finden sich alle möglichen Dinge, von moderner Technik, die alte Games laufen lässt über die Originale hin zu seltsamsten Geräten, die fast von der Zeit vergessen wurden, bevor ein Enthusiast sie ausbuddelte, um sie jetzt hier zu präsentieren.

Es finden sich auch Stände, die einen direkt in die 80er teleportieren. Kaiko, Faktor 5, Maestro Chris Hülsbeck persönlich lümmelt davor herum und ihr könnt Turrican auf einem Amiga spielen. Es gibt sogar Kaiko-Sticker, einer verziert jetzt den Laptop, auf dem ich das hier tippe. Das ist für mache Leute alleine schon den Abstecher wert.

Überseht auch nicht die kleine Buch-Ecke, in der sie Karte nehmen. Was mich durchaus mehr als einmal in Versuchung führte. Ich lege euch besonders „Die Erschaffung von Prince of Persia – Tagebücher 1985-1993“ ans Herz, ein kleiner Blick auf diese seltsame Coming-of-Age-Geschichte des damals 20-jährigen Mechner und dem Titel, der ihm zu Ruhm verhelfen sollte. Oder ihr seid eher Amiga-Hardcore-User und freut euch seit ein paar Jahren über AMIGAOS 3.2. Dann gibt es hier das ultimative Handbuch dazu. Oder ein Band über die Monkey-Island-Games. Die Kleinstverleger sind auch immer für einen Schnack zu haben.

Die Retro-Ecke hat sich gut gemausert, wurde etwas professioneller, hat aber nichts von ihrem Charme verloren. Es ist nie ganz so voll wie andere Bereiche der Gamescom, es gibt immer was zu spielen und nicht nur zum Schauen, es gibt aber auch viel zu schauen. Also ja, nach ein paar eher netten wie stagnierenden Jahren gibt es etwas frischen Wind in der alten Ecke der Gamescom. Schaut auf jeden Fall vorbei.