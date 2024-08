gamescom 2024 Highlights: Geht mit Capcoms Monster Hunter Wilds auf die Jagd nach Monstern.

Auf der gamescom 2024 sind Monster Hunter Wilds und Monster Hunter Now zwei Titel, die Fans der Serie und Neueinsteiger gleichermaßen ansprechen sollen.

Monster Hunter Wilds bringt die beliebte Serie in eine neue, offene Welt, die Spielerinnen und Spielern noch mehr Freiheit und Abenteuer bietet. Natürlich gibt es wieder neue Monster, aber auch erweiterte und neue Jagdmechaniken in einer schönen Grafik, die technisch auf dem aktuellen Stand ist. Kurz gesagt: Wer die Reihe liebt, wird wohl auch an diesem neuen Teil nicht vorbei kommen.

Monster Hunter Now hingegen bringt das Monster-Hunter-Erlebnis in die reale Welt. Als Augmented-Reality-Spiel ermöglicht es Spielerinnen und Spielern, Monster in ihrer Umgebung zu jagen, ähnlich wie in Pokémon Go. Was nicht weiter überrascht, denn wie auch Pokémon Go stammt Monster Hunter Now von Niantic. Das Konzept verbindet die traditionelle Monsterjagd mit interaktiven, standortbasierten Erlebnissen und macht es zu einer interessanten Ergänzung für alle, die öfter mal unterwegs sind und dabei Monster jagen möchten.

Beide Spiele könnt ihr im Rahmen der gamescom 2024 hautnah erleben, wenn ihr den Stand von Publisher Capcom besucht.

Monster Hunter Wilds und Monster Hunter Now auf der gamescom 2024: Wo findet man den Stand von Capcom?

Der Stand von Capcom auf der gamescom 2024 befindet sich in Halle 9. Der nächstgelegene Eingang ist hier der Eingang Nord, aber auch über Eingang Ost kommt ihr ganz gut hin. Wichtig für euch ist dabei die Standnummer A070 C079.

Der Bereich für Monster Hunter Wilds umfasst rund 900 Quadratmeter und lässt euch den neuen Teil der Reihe auf mehr als 60 Demo-Stationen anspielen. Außerdem sind der Produzent der Monster-Hunter-Serie, Ryozo Tsujimoto, der Executive Director und Art Director, Kaname Fujioka, sowie Director Yuya Tokuda ebenfalls vor Ort, um auf Capcoms eigener gamescom-Bühne tiefere Einblicke ins Spiel zu gewähren.

Zugleich empfängt man Niantic mit einem eigenen Bereich für Monster Hunter Now, wo das einjährige Jubiläum des Mobile-Games gefeiert wird. Besucherinnen und Besucher können hier eine AR-Kamera-Aktivierung zum Thema Monster Hunter Now ausprobieren und an einer speziellen Quest auf der EPIX-Plattform der gamescom teilnehmen, bei der es Preise zu gewinnen gibt.

Neben Monster Hunter findet ihr am Capcom-Stand übrigens auch noch Street Fighter 6 (probiert den DLC-Kämpfer Terry Bogard aus), die Ace Attorney Investigations Collection und das vor kurzem veröffentlichte Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.