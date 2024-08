Gamescom 2024 Highlights - Gothic Remake und Titan Quest 2

Gothic Remake

Gothic jemandem zu beschreiben, der damals nicht dabei war, ist schwierig. Es gibt viel, das Gothic heute noch auszeichnet und zu etwas Eigenem und Besonderem macht, wenn das Remake denn wirklich gut werden sollte. Aber es war noch mehr als das, denn es war 2001 und das war noch nicht die Zeit, in der man aufwändige 3D-Action-Rollenspiele mit Fraktionen und einer geschlossenen Welt auf täglicher Basis zu sehen bekam. Es war etwas beeindruckendes und besonderes.

Das würde heute nicht mehr sonderlich beeindrucken, aber Gothic hatte mehr zu bieten. Etwas, das seine Nachfolger, egal ob Gothic, Risen oder Elex (we don’t talk about Arcania) jemals so richtig wieder finden sollten. Es sollte damals sicher nur ein kleiner Trick sein, um die Spielwelt auf ein handhabbares Maß zu begrenzen, aber die Idee, eine kleine Welt unter eine magische Glocke zu platzieren, aus der keiner nach draußen kommt, wirkte Wunder. Die Fraktionen und NPCs waren glaubhaft, ihre Motivationen nachvollziehbar, der Rahmen der Welt erfassbar. Man hat die Welt verstanden und genoss die gebotenen Möglichkeiten, sich in ihr zurechtzufinden.

Es ist ein wenig tragisch, dass Piranha Bytes nun nicht mehr die hoffentlich erfolgreiche Auferstehung ihres Erstlingswerkes erleben wird. Also die Leute schon noch, aber nicht mehr die Firma, denn nach 27 Jahren mit nur acht Spielen (keines davon hieß Arcania) wurde Piranha Bytes offiziell dichtgemacht. Aber wenn das Gothic Remake ein wenig von der Magie des Spiels damals einfängt, dann ist das der Beweis, dass Gothic immer ein wenig mehr war als nur das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Das Remake kommt nun vom spanischen Entwickler Alkimia Interactive aus Barcelona und bisher hat dieses Studio exakt null Spiele auf der Pfanne, aber das muss nichts heißen und die Eindrücke sind durchaus ausgezeichnet. Es kann also sein, dass wir bald auf die beste Art austesten können, wie gut sich Gothic heute noch schlägt.

Wo findet ihr Gothic Remake auf der Gamescom: Halle 7 (A011 B010)

Titan Quest 2

Gothic kam zu einer Zeit, als es dem Computerrollenspiel nicht so gut ging und sich erst wieder berappeln musste, Titan Quest allerdings in einer, in der es keinen Mangel an Action-RPGs gab. Von Diablo 2 über Dungeon Siege zu Sacred war die Auswahl groß an 3D-von-schräg-oben, aber Titan Quest konnte trotzdem jede Menge Aufmerksamkeit erheischen. Der Mix aus ganz viel griechischer Mythologie und etwas Fantasy passte perfekt zusammen und vor allem spielte sich das Game einfach ausgezeichnet.

Iron Lore Games zog alle richtigen Lehren aus den Spielen, die vor Titan Quest kamen, pickten sich heraus, was passte und das Ergebnis war eine Art Best-of des Action-RPGs der Mitt-2000er. Neben dem Setting dürfte die größte Besonderheit geween sein, dass ihr keine Klasse auswählt, sondern im Lauf des Spiels Spezialisierungen wählt und so den Charakter formt. Das und dass Titan Quest einfach nicht sterben wollte. Gothic schob im nächsten Jahr einen Nachfolger hinterher, Iron Lore nur eine Erweiterung für Titan Quest. Ein Jahr später schloss das Studio und die Fans legten los. Patches, Erweiterungen, Mods und vieles mehr hielt das Spiel bis zur Anniversary Edition 2016 am Leben. Seitdem erschienen noch mal drei offizielle Erweiterungen von Pieces Interactive. Und hier finden die Geschichten von Gothic und Titan Quest zusammen, wie auch Piranha Bytes wurde Pieces Interactive 2024 im Besitz von Embracer geschlossen.

Die Entwicklung der Fortsetzung Titan Quest 2 findet stattdessen bei Grimlore Games statt., die zuvor mit Spellforce 3 überzeugten. Im Grunde sieht Titan Quest 2 auch sehr nach Titan Quest aus, nur etwas größer, bunter und ein wenig mehr Fantasy. Wie das Original wird es wohl ein Wander-Action-RPG sein, bei dem Erkundung und Quests noch mehr im Fokus stehen als beim sehr Gameplay-Loop-zentrierten Diablo. Und mit einem Helden und einem Skilltree eine cool designte schräg-von-oben-Welt erkunden, leveln und Horden von Monstern plätten, am besten im Koop, dagegen hat sicher niemand etwas. Diese Spiele sind seltener geworden, aber es ist immer Platz für ein Gutes von der Sorte.

Wo findet ihr Titan Quest 2 auf der Gamescom: Halle 7 (A011 B010)