gamescom 2024 Highlights: Little Nightmares 3, Unknown 9 und Dragon Ball nehmen bei Bandai Namco ihre finale Form an

Auf der gamescom 2024 hat das japanische Traditionshaus Bandai Namco drei attraktive Titel im Gepäck.

Wenn ein kreatives kleines Spiel wie Little Nightmares 3 dabei die größte Bekannte ist, spricht das eigentlich für das Aufgebot des Publishers. Da sich die Serienschöpfer von Tarsier mit Reanimals einer neuen Marke widmen, kümmern sich die Horror-Experten von Supermassive um die Fortsetzung des schaurigen Puzzle-Platformers.

Little Nightmares 3 lädt als erster Titel der Reihe zum Koop, wenn auch nur online, weil man die Gruselatmosphäre laut den Entwicklern besser genießen kann, wenn man sich allein im Raum befindet. Stilistisch wird konsequent der niedlich-ekelige Look fortgesetzt, der mich an die übleren meiner Fieberalbträume aus Kindheitstagen erinnert. Probiert das Spiel am Stand selbst aus, hier stehen Dutzende Spielstationen bereit, was für jedes der drei hier vertretenen Spiele gilt.

Zur Zeit der ersten Ankündigung wurde Unknown 9 als crossmediales Universum vorgestellt, mittlerweile sind einige Podcasts und Bücher dazu erschienen. Nichts davon weckte jedoch die Aufmerksamkeit, von Unknown 9: Awakening, mit Witcher-Star Anya Chalotra in der Hauptrolle. Am Bandai Namco Stand könnt ihr das übernatürliche Action-Adventure selbst ausprobieren. Wechselt nach Belieben zwischen Kampf- und Schleich-Gameplay und klärt ein gewaltiges Rätsel sich überlagernder Universen auf. Ok, so ganz wird die Demo-Zeit auf der gamescom nicht dafür reichen.

So sieht der Bandai Namco Stand auf der gamescom 2024 aus 1 of 4 Attribution

Dragon Ball: Sparking! Zero ist der neueste Teil der Budokai-Tenkaichi-Reihe und erweckt in modernster Grafik die spektakulären Kämpfe des energiegeladenen Animes zum Leben. Werdet Zeuge, die die gewaltigen Kräfte, die die Kontrahenten entfesseln, die Arenen deformieren und freut euch allgemein an dem gut gemeinten Wahnsinn, der da auf der Mattscheibe stattfindet.

Little Nightmares 3, Unknown 9: Awakening und Dragon Ball: Sparking! Zero auf der gamescom 2024: Wo findet man den Bandai-Namco-Stand

Wollt ihr euch diese Spiele ansehen, findet ihr Bandai Namco in Halle 6.1, am Stand B021 und A20. Wenn ihr Eingang Nord oder Ost wählt, erreicht ihr die Location am leichtesten.

Der dreigeteilte Stand lockt mit einer gigantischen Son-Goku-Figur und einem Babypuppenmonstrum aus Little Nightmares 3. Unknown 9: Awakening sieht auf der rechten Seite ein wenig unscheinbar aus, aber das muss ja nichts fürs Spiel bedeuten. Alle Titel sind Ab 12 Jahren freigegeben, erwartet also eine altersmäßig bunt gemischte Schlange.