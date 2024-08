gamescom 2024 Highlights: Love Eternal und Ender Magnolia sind nur zwei der vielen Indie-Hingucker

Wie jedes Jahr glänzt die Gamescom nicht nur mir großen AAA-Spielen, Cosplay, Bühnenbrogramm oder einer Bühne voll mit Xbox, sondern präsentiert auch zahlreiche kreative Titel von unabhängigen Entwicklerinnen und Entwicklern. Dabei sind auch dieses Jahr viele Spiele im Umlauf, angefangen vom großen Line-Up bei der Indie Arena Booth aus 37 unterschiedlichen Ländern über verschiedenste Publisher, die ihr außerhalb von Halle 10 findet. Hier stelle ich euch die spannendsten von ihnen vor. Zu der kurierten Auswahl der deutschen Projekte geht's übrigens hier lang.

Ich finde, Indie-Spiele lassen nicht nur besonders tief in die Kreatität und Gedankenwelt der Entwickler blicken, sondern sind oft auch persönliche Erfahrungen, denn wenn man ein Spiel findet, das einen besonders rührt und im Anschluss nur mit wenigen Menschen, die es überhaupt kennen, darüber sprechen kann, warum es so besonders war, dann ist die Verbindung natürlich eine andere, als bei einem belieben Shooter (nur beispielsweise).

Einer der Publisher, der mich dabei nie enttäuscht, ist beispielsweise Ysbryd Games. Die haben mit kleinen Hits, wie World of Horror und Va-11 Hall-A einen besonderen Platz in meinem Herzen, denn hier trifft der Pixel-Look, die düstere Atmosphäre und der Soundtrack einfach immer ins Schwarze. Auch mit dem kommenden Demonschool, was schon am 13. September erscheint, treffen sie genau den richtigen Nerv. Auf der Gamescom gibt es allerdings zwei besondere Neuheiten: Love Eternal und Everdeep Aurora. Beides Plattformer mit besonderem Twist. Während das Zweite vor allem mit knuffigem Look, knallharten Bossen und Metroidvania-Leveldesign überzeugen will, freue ich mich darauf Love Eternal mal selbst in die Hand zu nehmen, denn hier erinnert das Gameplay an die kniffligen Runden aus Celeste. Gleichzeitig wird im Trailer so eine surreale Geschichte vorgestellt, dass ich es kaum erwarten kann zu sehen, wie viel davon Kunst ist und was Metaphern, die mich auch erzählerisch mitreissen. Love Eternal also, ein zunächst unscheinbarer und auf den zweiten Blick besonders einzigartiger Plattformer, den ihr in Halle 10.2 bei der Indie Arena Booth findet.

Auch schon etwas länger auf dem Schirm habe ich das isometrische Cyberpunk-Noir Detektivspiel Gamedec. Das erblickte ich immer mal wieder auf Präsentationen und fragte mich, wie tiefgründig dieses Single-Player-Rollenspiel wohl in der Endversion werden möchte. Ich finde, dass Krimis in dystopischen Welten immer super funktionieren, weil gerade unabhängige Teams ihre dystopische Gesellschaftskritik und Kreativität wunderbar in diese Noir-Geschichten packen können. Da hab ich richtig Lust drauf!

Spannend finde ich auch, wenn Spiele besondere Auszeichnungen erhalten. Ich frage mich dann immer, was sie so besonders macht, dass eine ganze Jury dafür stimmt. So zog Zombie Rollerz: The Last Ship von Zing Games aus den USA meine Aufmerksamkeit auf sich, obwohl das sonst eigentlich kein Spiel wäre, für das ich mich interessiert hätte. Allerdings wurde es Sonntag Abend auf der Devcon als Blockbuster ausgewählt und warum ausgrechnet dieses Strategie Action-Roguelike unter vielen heraussticht, werde ich wohl bei der Indie Arena Both in Halle 10.2 herausfinden.

Das absolute Indie-Highlight dürft aber Ender Magnolia werden. Nachdem der Vorgänger Ender Lilies letztes Jahr auch von uns in höchsten Tönen für die besondere Atmosphäre und die gelungene Mischung von Metroidvania mit Soulslike gelobt wurde, werden nicht wenige Augen auf die Fortsetzung gerichtet sein. Ich für meinen Teil, kann es kaum abwarten zu sehen, wie sich die Geschichte rund um Lily verändert und welche Gefahren nun auf sie lauern. Ihr findet Ender Magnolia in Halle 10.2.

Wo findet ihr die spannendsten Indie-Publisher?

Neben den Sammelstellen für unabhängig Teams, die ihr unter Länderfahnen, wie "Canadian Games" oder "Games from Poland" findet, gibt es auch genug Publisher, die eine Reihe an Demos vorstellen.

Das wären Beispielsweise Raw Fury, die "Sonokuni", "Post Trauma" oder "Knights in Tight Spaces" in Halle 10.1 vorstellen. Der Publisher scheint mir häufig auf besonders actionreiche, unkonventionelle Spiele zu setzen, die mit Neonfarben nicht sparen und vor Blut und Gewalt nicht zurückschrecken, wie der Name schon impliziert. Ein wenig wie Devolver Digital, die dieses Jahr The Plucky Squire zu Halle 10.1 bringen. Generell ist dieses Jahr Halle 10.1 einen Blick wert, hier haben mich auch Spiele wie Arknights: Endfield positiv überrascht!

Spannende Indies und große Maskottchen zu Spielen wie Gori: Cuddly Carnage gibt es bei Wired Productions in Halle 10.2. Daedelic konzentriert sich nun ebenfalls aufs Publishing kleinerer Spiele in Halle 10.2. Hier gibt es das süße "Woodo" oder schaurige "The Occultist". Und auch Team 17 tritt mal wieder besonders sympatisch auf: Bei ihrem Stand in Halle 6 stehen kleine Spiele, wie Golf With Your Friends oder The Escapists im Mittelpunkt.

Ähnlich wie Ysbrid Games, gehört auch Toge Productions zu meinen absoluten Lieblingsstudios, in Sachen Indie-Games. Die haben beispielsweise Coffee Talk ins Leben gerufen und A Space for the Unbound entwickelt. Diese Gamescom bringen sie Moses & Plato - Last Train to Clawville und Kriegsfront Tactics in Halle 10.2 (SS31/S32) mit.

Ein eher neuer Indie-Publisher, der erst vor einigen Jahren die Welt der Indie-Spiele betrat ist Shueisha Games. Manga-Fans sollten jetzt besonders gut aufpassen, denn ja es ist eine Zweigstelle des gleichnamigen Verlags 'Shueisha', unter dem erfolgreiche Titel, wie Dragonball, One Piece, JoJo oder aktuell Jujutsu Kaisen zum ersten Mal in Japan das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Meine Erwartungshaltung an ihre Auswahl ist deshlab besonders hoch. Sie bringen erstmalig Spiele, wie Unyielder, neue Szenen zum vierten OPUS-Spiel und das Krimi-Adventure Urban Myth Dissolution Center nach Deutschland und diesen letzten Krimi werde ich ganz sicher diese Woche noch anspielen. Neugierige Anime-Fans finden den Publisher in Halle 10.2 in der Nähe der Nintendo Switch Spiele in der Indie Arena Booth.

Da die Indie Arena Booth in der Halle 10.2 wohl den meisten Platz mit über 170 Entwicklerinnen und Entwicklern einnehmen dürfte, hier einige internationale Highlights im Schnelldurchlauf, auf die ihr ein Auge werfen solltet: Bereits erwähnt habe ich ja Love Eternal, Zombie Rollerz: The Last Ship und Ender Magnolia. Aber auch das düster-entspannte Moonlight Peaks und Slay the Princess - The Pristine Cut sollten gerade die gemütlicheren Spielerinnen und Spieler auf dem Schirm haben. Durchaus bunter und heller schlägt Grimoire Groves in eine ähnliche Kerbe, allerdings könnt ihr euch mit Keylocker wieder total davon entfernen. Hier schlüpft ihr nämlich in eine einzigartige Cyberpunk-Welt mit experimentellem Gameplay. Wollt ihr was verrücktes Spielen, was sich vielleicht auch mal im Stream eignet, dann werft einen Blick auf das niedliche Zwergspitz-Abenteuer Doronko Wanko.