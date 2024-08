gamescom 2024 Highlights: Microsoft Flight Simulator und mehr in einer halben Halle voller Xbox-Schätze

Ohne die Konkurrenz von Nintendo und PlayStation hat Xbox dieses Jahr freie Fahrt. Neben dem anspielbaren Microsoft Flights Simulator, Forza Horizon 5 oder Age of Mythology: Retold, Ara: History Untold und Towerborne von internen In-House-Studios, gibt es ordentlich Program von Bethesda, Blizzard, ID@Xbox und weiteren Partnern, das sich auf über 60 Spiele erstreckt. Die wichtigsten Blizzard-Spiele und wo ihr sie findet, gibt es übrigens in aller Ausführlichkeit hier.

Zusammengefasst wird Blizzard die Erweiterung zu Dablo IV vorstellen, Diablo: Immortal und World of Warcraft könnt ihr aber auch sehen. Bei Bethesda liegt der Fokus zum Anspielen auf den Online-Titeln, wie Fallout 76 oder The Elder Scrolls Online, die beide mit der jeweils aktuellen Erweiterung vertreten sind. Partnerstudios bringen beispielsweise spielbare Versionen von beliebten Multiplayern, wie Valorant und Overwatch 2, zu denen euch Melanie hier mehr erzählt.

Aber nicht alle Spiele sind auch spielbar. Was ihr stattdessen bei dem heiß erwartetem DLC von Starfield, Avowed oder dem kommenden Blockbuster Indiana Jones und der Große Kreis sehen könnt, lest ihr morgen.

Die Qual der Wahl bei Xbox: Hier findet ihr den massiven Stand

In Halle 7 könnt ihr Xbox kaum übersehen, denn ihr Stand erstreckt sich wirklich über die halbe Hallenfläche. Aufgeteil in fünf Kategorien findet man sich auch gut zurecht. Die große Bühne bietet reichlich Platz, während links und rechts davon ebenfalls Programm in Form von Präsentationen, Fotostationen, besondere Aktionen und einem Spielstand herrscht. Die Info-Desk, Xbox' Community Hub sowie Merch findet ihr ebenfalls gleich vorne.

Alles zum Xbox Game Pass findet ihr in der runden Mitte von Xbox: Hier gibt es aktuelle und kommende Spiele. Und drum herum gestalten sich dann die vielen bunten Anspielstationen von Partnerstudios und dem internen Indie-Publisher ID@Xbox. Indie-Highlights vor Ort wären beispielsweise The Alters von 11 Bit Studios, Tails of Iron 2: Whiskers of Winter von Odd Bug Studio oder Funko Fusion von 1010 Games Ltd.

Aber besonders spannend sie die Partnerstudios, die alle anspielbare Demos mitbringen. So zum Beispiel Square Enix ihren neuen Fantasy-Klassiker Visions of Mana, der hier mit genug Stationen vertreten ist. Ihr findet hier sogar Little Nightmares 3 von Bandai Namco zum selbst spielen und Star Wars: Outlaws kurz vor Release zum ausprobieren oder Dustborn von Quantic Dream.

Besonders spannend dürfte Atomfall von Rebellion werden, bei dem sich noch herausstellen muss, ob es mehr wird als ein Klon von Fallout und Stalker, sowie Stalker 2: Heart of Chornobyl selbst, das von ?? entwickelt wird. Auch Marvel Rivals muss erst beweisen, ob es Overwatch 2 ablösen kann, auch wenn da jetzt schon nicht mehr viel fehlt, aber das seht ihr ja dann selbst.

Währenddessen können sich Fans von Simulationen und Strategiespielen mit Commandos: Origins von Claymore Game Studios, dem Farming Simulator 25 von Giants Software oder Planet Coaster 2 von Frontier Developments vergnügen, solltet ihr nach dem Flight Simulator, Age of Mythology und Co. noch nicht genug bekommen.

Und da sind da ja noch Date Everything, Warhammer 40.000: Space Marine 2, Fortnite Festival, das mit neuen Modi auf euch wartet oder Mecha BREAK, ein besonderes schöner Mulitplayer für alle, die nicht genug von der Roboter-Niche bekommen können (z.B. ich).