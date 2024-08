gamescom 2024 Highlights: Starfield, Indiana Jones und Co. – auch ohne Anspielen ein kleines Erlebnis!

Was euch bei Xbox erwartet, konntet ihr ja bereits hier nachlesen, aber wie sieht's eigentlich mit den großen Blockbustern, wie Doom: The Dark Ages, Avowed oder dem neuen Indiana Jones aus? Einige der kommenden Ankündigungen kann man auf dieser gamescom nicht anspielen, doch trotzdem zeigen die Spiele präsenz, denn euch erwarten Präsentationen und kleine Aktivitäten. Die Präsentationen zu Indiana Jones and the Great Circle sowie Starfield Shattered Space habe ich übrigens ebenfalls bereits angeschaut und kann euch so viel verraten: Anstehen lohnt sich, wenn ihr Indiana Jones besonders gut findet.

Trotz großer Auswahl an Ständen zu Online-, Live-Service- oder Multiplayer-Spielen, ist der große Xbox-Vorzeigetitel Sea of Thieves erstaunlicherweise nur mit einer Fotowand und einem "Erlebnis" vertreten. Hier könnt ihr ein Steuerrad drehen, um was besonderes zu gewinnen.

Welche Präsentationen erwarten euch bei Xbox?

In Halle 7 werdet ihr schnell feststellen, wo ihr die Präsentationen findet, denn sie sind alle mit den entsprechenden Spielen ausgezeichnet (siehe Gallerie). Generell gilt: Haltet euch nach dem Eingang rechts. Rechts neben der Bühne ist die Präsentation zu Indiana Jones und dem Starfield DLC, weiter in der Mitte (dritte Reihe rechts bei der Fotostation) findet ihr dann die Präsentation zu Avowed.

Doom: The Dark Ages erhält, wie Diablo: Immortal nur eine Fotostation. Um zu sehen, ob der neue Shooter von Bethesda also so richtig reinhaut, müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

Zu Avowed wird es eine Präsenation von Obsidian Entertainment geben, in der ihr deutlich mehr Inhalte zum Fantasy-Rollenspiel und dessen Spielelementen, wie Zauber, Kampf und Erkundung erfahren werdet. Euch erwartet aber auch eine schöne Fotogelegenheit auf der Xbox-Fläche. Da ich die Präsentation selbst noch nicht kenne, bin ich gespannt darauf, was uns hier noch erwartet.

Auch die Präsentationen zu Indiana Jones and the Great Circle und Starfield Shattered Space dauern zusammen etwa eine halbe Stunde. Und auch hier steht das Gameplay im Vordergrund. Vor allem Indiana Jones solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen! Zu beiden Spielen findet ihr in der großen Halle besondere Plätze, an denen ihr euch mit Jones oder einem besonderen Hologramm zu Shattered Space ablichten lassen dürft.

Übrigens veranstaltet Xbox dieses Jahr ein FanFest (die Tickets sind bereits ausverkauft) und es gibt vorne noch den Xbox Gear Shop, bei dem ihr euch mit besonderem Merch zu kommenden Spielen versorgen könnt, vor allem Fallout-Fans sollten da mal vorbeilaufen. Wir sind gespannt: Was waren eure Favoriten unter den Fotospots?