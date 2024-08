gamescom 2024 Highlights: Ubisoft führt euch mit Assassin's Creed Shadows und Star Wars Outlaws in offene Welten

Auf der gamescom 2024 sollte man sich Assassin's Creed Shadows und Star Wars Outlaws auf keinen Fall entgehen lassen, wenn man sowohl Action-Adventures als auch offene Welten mag.

Assassin's Creed Shadows führt die beliebte Serie diesmal ins feudale Japan und bietet mit seinen zwei Hauptcharakteren unterschiedliche Spielweisen: Einmal könnt ihr brachial und aggressiv vorgehen, also quasi mehr so wie in Assassin's Creed Valhalla, und einmal eher leise. Ganz wie ihr möchtet.

Ansonsten baut das Spiel natürlich auf den bewährten und beliebten Elementen der Serie auf, schickt euch in eine offene Welt, in der es allerlei zu entdecken gibt.

1 of 3 Attribution Assassin's Creed Shadows auf der gamescom 2024.

In Star Wars Outlaws spielt ihr wiederum, wie der Name des Spiels schon andeutet, einen Outlaw. Ihr Name ist Kay Vess und sie schlägt sich mit der Unterwelt und den Syndikaten des Star-Wars-Universums herum.

Ihre Reise führt sie über verschiedene Planeten, die ihr nach Lust und Laune erkundet, und auch hier könnt ihr euch wahlweise direkt in die Kämpfe stürzen oder versuchen, möglichst still und heimlich vorzugehen. Dabei hilft euch euer tierischer Begleiter Nix, der zum Beispiel Gegner für euch ablenkt.

Beide Spiele bieten euch auf der gamescom die Gelegenheit, neue Einblicke und erste Eindrücke zu gewinnen. Star Wars Outlaws könnt ihr selbst anspielen, zumal es bereits wenige Tage nach der gamescom, am 30. August 2024, veröffentlicht wird. Zu Assassin's Creed Shadows, das am 15. November 2024 erscheinen soll, ist hingegen nur eine Präsentation zu sehen.

Assassin's Creed Shadows und Star Wars Outlaws auf der gamescom 2024: Wo findet man den Stand von Ubisoft?

Der Stand beziehungsweise die Stände von Ubisoft auf der gamescom 2024 befinden sich in Halle 6. Der nächstgelegene Eingang ist hier der Eingang Nord. Wobei sich die Entfernung im Vergleich mit Eingang Ost fast schon die Waage hält. Wichtig für euch sind jedenfalls die Standnummern B020 C021 und C011 B010.

Beide Spiele präsentiert Ubisoft in einer thematisch passenden Atmosphäre, wobei man euch auch mit besonderen Foto-Spots und Goodies willkommen heißt.

1 of 3 Attribution Star Wars Outlaws auf der gamescom 2024.

Für Star Wars Outlaws gibt es insgesamt 100 Anspielstationen. Hier habt ihr die Möglichkeit, eine Mission des Titels auszuprobieren. Anspielstationen für Personen im Rollstuhl sind ebenfalls vorhanden und bei Bedarf kann auch der Xbox Adaptive Controller verwendet werden. Außerdem gibt es einen Spectator Area für alle, die einen Blick aufs Spiel werfen möchten. Bedenkt, dass der Zugang zum Stand nur für Personen ab 16 Jahren möglich ist.

Assassin's Creed Shadows wird euch wiederum in einem Kino präsentiert, das Platz für 400 Besucherinnen und Besucher bietet. Unter anderem zeigt man euch die unterschiedlichen Spielstile der Protagonisten Naoe und Yasuke.