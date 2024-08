gamescom 2024 Highlights: WoW The War Within lädt nach Khaz Algar ein

Während Besitzer der Epic Edition bereits am 23. August - und damit während der gamescom 2024 - in das neue Add-on World of Warcraft: The War Within starten dürfen, erfolgt der eigentliche Release erst direkt nach der GC, nämlich am 26. Oktober 2024. Der Start der mittlerweile zehnten Erweiterung wird aber trotzdem auf der gamescom gefeiert, und zwar mit einem besonderen Erlebnis, bei dem ihr den Nervenkitzel des Himmelsreitens in Azeroth selbst erleben könnt. Zudem werden einige der bekanntesten europäischen WoW-Influencer vor Ort sein und live streamen.

Natürlich könnt ihr das neue Add-on auch selbst anspielen. Zahlreiche Neuerungen von The War Within wie die Kriegsmeute, die überarbeiteten Talentbäume oder das verbesserte Himmelreiten sind zwar bereits mit dem Pre-Patch auf die Server gekommen und schon seit ein paar Wochen verfügbar, doch die wichtigsten Features kommen erst noch mit dem Add-on.

So sieht der Blizzard-Stand zu World of Warcraft: The War Within auf der gamescom 2024 aus.

Dazu gehören die neuen Helden-Talente für allen Klassen und Spezialisierungen und natürlich die neue Zone, Khaz Algar. Unter der Oberfläche von Azeroth sind nicht nur die neuen Verbündeten, die Irdenen, zu Hause, sondern auch die Neruber, die von Xal'ataths Macht geblendet wurden und nun ihre spinnenhaften Streitkräfte versammeln, um Azeroth in die Knie zu zwingen. Auch die neuen „Tiefen“ – eine neue Art von Weltinstanzen, die ihr allein oder in einer Gruppe mit Freunden oder NPCs erkunden könnt – sowie die neuen Dungeons und Schlachtzüge gehören dazu.

The War Within ist der erste von drei Ablegern der „Weltensaga“ und dreht sich um die mysteriöse Vorbotin und Heroldin der Leere „Xal'atath“, die offensichtlich mit Iridikron zusammenarbeitet, der sich bei der letzten Begegnung die Essenz von Galakrond unter den Nagel gerissen hat. Xal'atath dient dem Leerenfürst „Dimensius“ und will die Weltenseele von Azeroth verderben, um so die Leerenfürsten (Void Lords) und die Leere selbst in der Realität der Sterblichen zu manifestieren – zumindest ist das die bisherige Theorie. Ob sie sich bewahrheitet, wird sich in The War Within zeigen.

World of Warcraft: The War Within auf der gamescom 2024: Wo findet man den Stand von Blizzard?

Blizzard gehört zu den Urgesteinen der gamescom und ist – mit ein paar wenigen Ausnahmen – auch jedes Jahr mit einer eigenen, gigantischen Area vertreten. Natürlich fehlt die Spieleschmiede aus Kalifornien auch bei der gamescom 2024 nicht, allerdings gehört sie mittlerweile zu Microsoft und dementsprechend ist Blizzard nun auch beim großen Xbox-Stand zu finden. Selbiger beansprucht die halbe Halle 7 für sich, ist also kaum zu verfehlen. Am schnellsten kommt ihr dorthin, wenn ihr die Koelnmesse über den Nordeingang betretet, dann könnt ihr direkt geradeaus durchlaufen.

Geöffnet ist der Stand am Donnerstag und Freitag (22. & 23. August) ab 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Samstag und Sonntag (24. & 25. August) geht es eine Stunde früher los, also von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Wer will, kann vor Ort die WoW-Fotomöglichkeiten nutzen und ein GIF- oder Greenscreen-Foto von sich selbst knipsen.